Wanessa passa temporada com Dado Dolabella em sua mansão em SP, diz jornal

O amor entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella continua rendendo novos capítulos. Segundo o jornal Extra, o ator saiu da sua residência em Alto Paraíso, Goiás, para passar uma temporada na mansão da sua amada em Alphaville, em São Paulo. O casal está aproveitando um tempo juntos, já que os filhos da cantora estão nos Estados Unidos com o pai, Marcus Buaiz.
Na última terça-feira, a cantora publicou um vídeo na sala de casa fazendo uma propaganda de ração para cães. Na ocasião, a voz de Dado Dolabella vazou e foi possível escutar ele dizendo a palavra “amor”.
Dado também aproveita o tempo em São Paulo para ver a filha, fruto do relacionamento do ator com a produtora musical Juliana Wollter. Ana Flor, de 10 anos, mora na capital paulista e conseguiu matar a saudade do pai durante a passagem em São Paulo.
Antes de Marcus Buaiz se encontrar com os filhos nos Estados Unidos, Wanessa embarcou com as crianças para visitar a mãe, Zilu Godoi, que mora há alguns anos na América do Norte. Durante a viagem, Wanessa levou José e João para curtir os famosos parques de diversões de Orlando, na Flórida.