Wanessa passa temporada com Dado Dolabella em sua mansão em SP, diz jornal

Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella

O amor entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella continua rendendo novos capítulos. Segundo o jornal Extra, o ator saiu da sua residência em Alto Paraíso, Goiás, para passar uma temporada na mansão da sua amada em Alphaville, em São Paulo. O casal está aproveitando um tempo juntos, já que os filhos da cantora estão nos Estados Unidos com o pai, Marcus Buaiz.

Na última terça-feira, a cantora publicou um vídeo na sala de casa fazendo uma propaganda de ração para cães. Na ocasião, a voz de Dado Dolabella vazou e foi possível escutar ele dizendo a palavra “amor”.

Dado também aproveita o tempo em São Paulo para ver a filha, fruto do relacionamento do ator com a produtora musical Juliana Wollter. Ana Flor, de 10 anos, mora na capital paulista e conseguiu matar a saudade do pai durante a passagem em São Paulo.