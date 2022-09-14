Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Curtindo

Wanessa passa temporada com Dado Dolabella em sua mansão em SP, diz jornal

Segundo o jornal Extra, o ator está na casa da namorada enquanto os filhos dela estão nos Estados Unidos passeando com Marcus Buaiz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 17:19

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella  Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
O amor entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella continua rendendo novos capítulos. Segundo o jornal Extra, o ator saiu da sua residência em Alto Paraíso, Goiás, para passar uma temporada na mansão da sua amada em Alphaville, em São Paulo. O casal está aproveitando um tempo juntos, já que os filhos da cantora estão nos Estados Unidos com o pai, Marcus Buaiz.
Na última terça-feira, a cantora publicou um vídeo na sala de casa fazendo uma propaganda de ração para cães. Na ocasião, a voz de Dado Dolabella vazou e foi possível escutar ele dizendo a palavra “amor”.
Dado também aproveita o tempo em São Paulo para ver a filha, fruto do relacionamento do ator com a produtora musical Juliana Wollter. Ana Flor, de 10 anos, mora na capital paulista e conseguiu matar a saudade do pai durante a passagem em São Paulo.
Antes de Marcus Buaiz se encontrar com os filhos nos Estados Unidos, Wanessa embarcou com as crianças para visitar a mãe, Zilu Godoi, que mora há alguns anos na América do Norte. Durante a viagem, Wanessa levou José e João para curtir os famosos parques de diversões de Orlando, na Flórida.

Veja Também

Marcus Buaiz quebra silêncio sobre separação de Wanessa Camargo

Zezé di Camargo diz que ficou surpreso ao saber de Wanessa e Dado Dolabella

Deborah Secco se explica após meme com sua reação a show de Wanessa Camargo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos São Paulo Wanessa Camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados