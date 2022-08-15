Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Explicação

Deborah Secco se explica após meme com sua reação a show de Wanessa Camargo

As duas participaram do programa 'Altas Horas' neste sábado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 08:54

Deborah Secco explica reação de meme nas redes sociais
Deborah Secco explica reação de meme nas redes sociais Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Após exibição de mais um programa do "Altas Horas" (TV Globo), apresentado por Serginho Groisman, internautas repercutiram a reação da atriz Deborah Secco durante o show de Wanessa Camargo. No vídeo, ela está com uma expressão preocupada e olha para baixo, mas quando a câmera foca nela, a atriz abre um sorriso.
Foi recordado na web que Deborah Secco foi traída por Dado Dolabella no começo dos anos 2000 para ficar com Wanessa Camargo e que, por isso, ainda existiriam resquícios de ressentimento. "Quando tenho que disfarçar meu ranço kkkkkk", escreveu um perfil no Twitter. "Simplesmente a Deborah Secco quase dormindo no palco", disse outro.
Neste domingo (14), a atriz resolveu se pronunciar sobre o assunto em seus stories no Instagram. "Tem gente falando tanta bobagem quanto a esse meme que eu fiz questão de vir explicar. A Wanessa estava ali, deusa, cantando e eu fui vendo a câmera dando um 360 [graus] nela, eu vi que o fio ficou no chão, a Wanessa vai andando para trás, quase enganchando o pé no fio, e eu vou ficando um pouco aflita e viajando naquilo", afirma.
"Parem de criar coisa de passado, gente, pelo amor de Deus. Eu adoro a Wanessa, sou fã dela, quero que ela seja feliz, seja lá como for", concluiu.
Mesmo assim, ainda teve gente que relembrou que a cantora e a atriz já dividiram o palco do "Altas Horas" em 2007 e que, durante uma apresentação de Wanessa, ela também parecia estar com um olhar parecido ao exibido neste sábado. "Eu mudando de expressão quando a fulana chega no rolê", escreveu um outro perfil no Twitter.

Veja Também

Marcos Mion chora no 'Caldeirão' com homenagem dos filhos

Cleo se casa pela 2ª vez com Leandro D' Lucca: 'Abençoados no axé'

"Mar do Sertão" terá triângulo amoroso entre Sergio Guizé, Isadora Cruz  e Renato Góes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

deborah secco Famosos Wanessa Camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados