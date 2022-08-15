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Casamento

Cleo se casa pela 2ª vez com Leandro D' Lucca: 'Abençoados no axé'

Artista compartilhou fotos da cerimônia nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 08:15

Cleo se casa pela 2ª vez com Leandro D' Lucca
Cleo se casa pela 2ª vez com Leandro D' Lucca Crédito: Reprodução/Instagram/@cleo
Cleo, 39, compartilhou nas redes sociais registros do segundo casamento com o empresário Leandro D Lucca. A cerimônia seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé e os noivos estavam vestidos de branco.
"Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada baba Paulo de Oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês", escreveu Cleo na legenda das fotos.
Nas fotos, a artista aparece ao lado da mãe Glória Pires, do padrasto Orlando Morais e dos irmãos. Pai de Cleo, o cantor Fábio Júnior não aparece nas fotos, mas comentou a publicação. "Abençoados e blindados no amor e na luz! Axé. Amamos vocês", escreveu o cantor.

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