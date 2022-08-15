Cleo se casa pela 2ª vez com Leandro D' Lucca: 'Abençoados no axé'

Cleo se casa pela 2ª vez com Leandro D' Lucca Crédito: Reprodução/Instagram/@cleo

Cleo, 39, compartilhou nas redes sociais registros do segundo casamento com o empresário Leandro D Lucca. A cerimônia seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé e os noivos estavam vestidos de branco.

"Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada baba Paulo de Oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês", escreveu Cleo na legenda das fotos.