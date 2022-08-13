Ludmilla realiza sonho de fã capixaba com síndrome de down em Vitória

A apresentação de Ludmilla em Vitória, na noite desta sexta-feira (12), rendeu um momento muito fofo. Durante o show na Fazendinha, no bairro Grande Vitória, a cantora recebeu uma fã com síndrome de down no palco para dançar o hit "Socadona". O momento foi a realização de um sonho para a jovem Maria Clara.

Para realizar fã de adolescente capixaba, cantora Ludmilla faz videochamada para a esposa, Bruna Gonçalves Crédito: Marcella Neitzel/Divulgação

Em vídeo gravado durante a apresentação, Ludmilla explica que recebeu a fã no camarim antes da apresentação e ela havia revelado o sonho de ver a Bruna Gonçalves, esposa de Lud, e dançar com a cantora no palco.