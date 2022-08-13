Ludmilla realiza sonho de fã capixaba com síndrome de down em Vitória

A apresentação de Ludmilla em Vitória, na noite desta sexta-feira (12), rendeu um momento muito fofo. Durante o show na Fazendinha, no bairro Grande Vitória, a cantora recebeu uma fã com síndrome de down no palco para dançar o hit "Socadona". O momento foi a realização de um sonho para a jovem Maria Clara.
Em vídeo gravado durante a apresentação, Ludmilla explica que recebeu a fã no camarim antes da apresentação e ela havia revelado o sonho de ver a Bruna Gonçalves, esposa de Lud, e dançar com a cantora no palco.
Mesmo com Bruna não estando presente no Espírito Santo, pois grava o Criança Esperança neste sábado, no Rio de Janeiro, Ludmilla ligou para a esposa e fez a conexão com as duas. Na sequência, durante o show, ela contou a história para o público e iniciou a música com Maria Clara se divertindo no palco. Veja o vídeo abaixo.