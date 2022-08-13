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Tatá Werneck diz sofrer ameaças após ser hackeada

Atriz diz que criminoso teve acesso a conversas íntimas e tenta extorquir dinheiro para não divulgá-las
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 11:27

Tatá Werneck
Tatá Werneck Crédito: Divulgação/Globo
Tatá Werneck usou suas redes sociais para infomar foi hackeada e está sendo vítima de extorsão. No Twitter, ela contou que o criminoso teve acesso a conversas íntimas e pede dinheiro para que o conteúdo não seja divulgado.
"Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime", escreveu ela.
Tatá não informou qual conta ou dispositivo o hacker teve acesso. A situação comoveu seus seguidores e amigos, que logo se solidarizaram com a situação.
"Nossa Tatá que situação horrível, espero que seja tudo resolvido e a pessoa pague por isso! Absurdo!", postou uma fã e seguidora.
"Meu Deus, Tata! Que absurdo sem tamanho. Se precisar d alguma coisa, tô aqui, viu?!", postou Cleo Pires.

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