Tatá Werneck diz sofrer ameaças após ser hackeada

Tatá Werneck Crédito: Divulgação/Globo

Tatá Werneck usou suas redes sociais para infomar foi hackeada e está sendo vítima de extorsão. No Twitter, ela contou que o criminoso teve acesso a conversas íntimas e pede dinheiro para que o conteúdo não seja divulgado.

"Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime", escreveu ela.

Tatá não informou qual conta ou dispositivo o hacker teve acesso. A situação comoveu seus seguidores e amigos, que logo se solidarizaram com a situação.

"Nossa Tatá que situação horrível, espero que seja tudo resolvido e a pessoa pague por isso! Absurdo!", postou uma fã e seguidora.

"Meu Deus, Tata! Que absurdo sem tamanho. Se precisar d alguma coisa, tô aqui, viu?!", postou Cleo Pires.