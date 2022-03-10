Internautas pedem Tatá Werneck como Dummy no "BBB 22"; atriz reage

Tatá Werneck se candidatou para ser o Dummy Crédito: Divulgação/Multishow

Depois da eliminação de Jade Picon na última terça-feira (8), os brothers começaram a especular um possível Paredão Falso com a influenciadora digital. Em meio às especulações sobre o assunto, Boninho resolveu pregar uma peça nos participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo).

De acordo com ele, um Dummy vai entrar na casa nesta quinta-feira (10), às 13 horas, para fingir que Jade voltou ao reality depois de uma berlinda fake. Ao saberem da brincadeira, internautas passaram a sugerir nomes para a brincadeira, entre eles da atriz e apresentadora global, Tata Werneck.

Após a repercussão dos pedidos dos fãs do programa, Werneck se disponibilizou a ajudar o Big Boss. A atriz se candidatou para ser o Dummy, nome dado aos assistentes do programa, para entregar um envelope com um anúncio de rotina dos confinados.

"Eu topo! To entrando no banho e vou direto. Me dá essa chance Boninho", escreveu a apresentadora em um comentário no seu Instagram.

A iniciativa remete ao momento da volta de Carla Diaz após um Paredão Falso no BBB 21. Um dos momentos mais icônicos da edição passada foi a volta da atriz disfarçada de Dummy, após ser excluída num Paredão.

ELIMINAÇÃO DE JADE

Jade Picon foi a 7º eliminada da edição. A sister recebeu 84,93% dos votos do público e enfrentou a disputa com Arthur Aguiar e Jessilane, que receberam, respectivamente, 1,77% e 13,3%.

A votação chegou a bater mais 3 milhões de votos por minuto ao longo do programa ao vivo, o maior número de votos por minuto da história do reality. Com mais de 698 milhões de votos, esse foi o 2º maior Paredão da história do BBB.

LOLLIPOPERS ACREDITAM EM PAREDÃO FALSO

Após a saída da influenciadora, Laís, Eliezer, Vinicius e Eslovênia conversaram no quarto Lollipop e o clima de tristeza e choro tomou conta do cômodo.

Depois da saída da influenciadora, o empresário comentou sobre o resultado do Paredão: "Vai ser falso, galera". A modelo diz: "Gente, não é falso. Ele [Tadeu Schmidt] falou que o Brasil não quis dar uma segunda chance".

Se é para trollar pode me chamar! Adoramos essa ideia. @GinaIndelicada liga amanhã às 13:00 e vc vai ver um dummie entrando na casa! É volta? Não é só uma onda! Kkkk pic.twitter.com/7tu6UWJGRm — J.B. Oliveira (@boninho) March 9, 2022

Eliezer tenta argumentar: "Não, mas é a forma dele falar, porque a gente está falando de Paredão Falso o tempo todo". Eslovênia comenta: "Vou esperar que a Jade chegue no quarto e se ajoelhe igual eu falei".

A modelo segue: "Todo mundo sai daqui, não tem como". Eliezer diz de novo: "Vai ser falso". "Não vou chorar", completa Vinicius. Depois, Eslovênia muda de opinião e diz: "Eu sinto que é Paredão Falso. Ela vai voltar com tudo".