Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Produção do "BBB 22" obriga Brothers a devolverem produtos em excesso

'Barão da Roubadinha?' Lucas foi advertido ao pegar itens em excesso na despensa. Brothers foram surpreendidos pela produção no começo da noite desta terça-feira (9)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2022 às 09:46

Lucas foi advertido ao pegar itens em excesso na despensa
Lucas foi advertido ao pegar itens em excesso na despensa Crédito: Reprodução/Globoplay
Os Brothers foram surpreendidos pela produção do Big Brother Brasil 22 (Globo) no começo da noite desta terça-feira (9). Lucas conversava com Jessilane e Natália quando teve a atenção chamada pela "Voz" da casa, pedindo para devolver os produtos que pegaram em excesso na despensa.
"Atenção, todos! Os produtos de maquiagem devem ser guardados somente nas maletas de maquiagem, são presentes pra vocês. Os produtos oferecidos nas despensas na casa, são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos às prateleiras imediatamente", disse a produção.
Assim que ouviu o chamado, Lucas confessou: "Tomei um esporro". Depois, ele foi ao Quarto Grunge, pegou a sua mala e a levou para a despensa, sendo ajudado por outros participantes. Assim que viram a quantidade de produtos, se espantaram: "Meu deus, Lucas, você vai abrir uma farmácia? O que você pensou em fazer?", perguntou Eliezer.
Outros confinados também se impressionaram assim que viram o número de produtos que Lucas planejava levar do BBB. Linn da Quebrada não perdeu a chance de fazer piada com o brother: "Contrabando, Lucas?", perguntou ela, irônica.
Mais cedo, Lucas havia dito que gostou muito do protetor solar fornecido pela produção, através de uma parceria comercial. Em seguida, confessou que havia separado "algumas" coisas para levar para casa, o que ligou o sinal de alerta na produção.

Veja Também

'BBB 22': Com especulações de paredão falso, reality receberá visita ilustre

TJSP condena Silvio Santos por pergunta de cunho sexual à criança

Carolina Dieckmann fala pela 1ª vez sobre retirada de silicone dos seios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Capixaba Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados