Ex-loira do 'É o Tchan' é candidata a deputada federal com patrimônio de R$120 mil

Silmara Miranda nos anos 2000 como loira do Tchan e em foto escolhida para sua candidatura a deputada Crédito: Divulgação e Facebook

Luz na Câmara dos Deputados, que lá vem ela. A ex-loira do Tchan, Silmara Miranda, é a mais nova candidata a deputada federal. A atual policial federal registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo Republicanos, do Distrito Federal.

No órgão, Silmara declarou um patrimônio de pouco mais de R$ 120 mil, sendo R$ 96,5 mil de um carro e R$ 24 mil em uma conta corrente. A ex-loira do Tchan - ela participou do grupo de 2003 a 2007 - chegou a anunciar sua pré-candidatura num vídeo com Damares nas redes sociais, em maio.

A policial investe em publicações ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), da primeira-dama Michelle e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Silmara é formada em Jornalismo e passou no concurso da PRF em 2020.