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Ex-loira do 'É o Tchan' é candidata a deputada federal com patrimônio de R$120 mil

Atual policial rodoviária federal, Silmara Miranda investe em publicações ao lado do presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 12:44

Silmara Miranda nos anos 2000 como loira do Tchan e em foto escolhida para sua candidatura a deputada
Silmara Miranda nos anos 2000 como loira do Tchan e em foto escolhida para sua candidatura a deputada Crédito: Divulgação e Facebook
Luz na Câmara dos Deputados, que lá vem ela. A ex-loira do Tchan, Silmara Miranda, é a mais nova candidata a deputada federal. A atual policial federal registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo Republicanos, do Distrito Federal.
No órgão, Silmara declarou um patrimônio de pouco mais de R$ 120 mil, sendo R$ 96,5 mil de um carro e R$ 24 mil em uma conta corrente. A ex-loira do Tchan - ela participou do grupo de 2003 a 2007 - chegou a anunciar sua pré-candidatura num vídeo com Damares nas redes sociais, em maio.
A policial investe em publicações ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), da primeira-dama Michelle e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Silmara é formada em Jornalismo e passou no concurso da PRF em 2020.
*Com informações do Jornal Extra

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