Giovanna Ewbank alfineta Karina Bacchi após críticas sobre caso de racismo

Karina Bacchi e Giovanna Ewbank em fotos nas redes sociais; ex-modelo criticou reação da atriz Crédito: Reprodução/YouTube

Giovanna Ewbank decidiu não ficar calada com as críticas que recebeu de Karina Bacchi sobre a sua reação ao defender os filhos Titi e Bless dos ataques racistas dentro do restaurante de uma praia em Portugal, no dia 30 de julho. A apresentadora do podcast "Positivamente" evitou citar o nome da mulher de Bruno Gagliasso, mas deixou claro que a indireta tinha nome e sobrenome. Ela recriminou a atitude recente de uma mulher que teria defendido os filhos xingando e cuspindo uma agressora.

Karina Bacchi criticou a reação de Gio Ewbank contra a mulher racista que ofendeu seus filhos em Portugal: "Eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir. E o povo achando que ela fez pouco ainda." pic.twitter.com/gIcIyR7TTi — PAN (@forumpandlr) August 12, 2022

Na tarde dessa sexta-feira (12) Giovanna alfinetou Karina ao comentar um tweet da jornalista e criadora de conteúdo Maíra Azevedo que afirmou que Karina Bacchi estava procurando polêmica: "Ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador, e se fortalecer com esse público! Repostar ela...só faz ela crescer! E é exatamente o que espera e deseja!", escreveu a Tia Má

"É método! E quase a respondi porque revolta quando se metem em como defendo meus filhos. Mas o fato de incomodar mais eu ter revidado agressão racista mostra como se ignora a violência que meus filhos e os angolanos sofreram. Diz muito mais sobre ela e quem concorda com ela que sobre mim", apontou Giovanna Ewbank.

Post de Giovanna Ewbank respondendo Karina Bacchi Crédito: Reprodução/@Twitter