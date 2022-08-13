Giovanna Ewbank alfineta Karina Bacchi após críticas sobre caso de racismo

Giovanna Ewbank decidiu não ficar calada com as críticas que recebeu de Karina Bacchi sobre a sua reação ao defender os filhos Titi e Bless dos ataques racistas dentro do restaurante de uma praia em Portugal, no dia 30 de julho. A apresentadora do podcast "Positivamente" evitou citar o nome da mulher de Bruno Gagliasso, mas deixou claro que a indireta tinha nome e sobrenome. Ela recriminou a atitude recente de uma mulher que teria defendido os filhos xingando e cuspindo uma agressora.
Na tarde dessa sexta-feira (12) Giovanna alfinetou Karina ao comentar um tweet da jornalista e criadora de conteúdo Maíra Azevedo que afirmou que Karina Bacchi estava procurando polêmica: "Ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador, e se fortalecer com esse público! Repostar ela...só faz ela crescer! E é exatamente o que espera e deseja!", escreveu a Tia Má
"É método! E quase a respondi porque revolta quando se metem em como defendo meus filhos. Mas o fato de incomodar mais eu ter revidado agressão racista mostra como se ignora a violência que meus filhos e os angolanos sofreram. Diz muito mais sobre ela e quem concorda com ela que sobre mim", apontou Giovanna Ewbank.
Karina ainda acusou Giovanna de querer que todo tomasse partido em seu favor: " Ela bateu, xingou e cuspiu, todo mundo ficou do seu lado. 'Poxa, que máximo! Ela fez é pouco porque uma mãe leoa faz isso, tem que fazer isso para defender o filho'. Concordo que temos que defender nossos filhos, mas não acredito que a defesa esteja em cuspir, xingar, agredir e o povo achando que a pessoa fez pouco", disse a campeão de 'A Fazenda 2', da RecordTV, em 2010.