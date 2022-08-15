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'Criança Esperança' terá de Bethânia a Gloria Groove em parcerias inéditas na TV

Com transmissão nesta segunda (15) pela Globo, o grande show vai unir diferentes estilos musicais, trazendo feats inéditos e um time de artistas que vestiu a camisa da campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 07:00

Criança Esperança 2022: Maria Bethania e Zeca Pagodinho
Criança Esperança 2022 terá dueto de Maria Bethania com Zeca Pagodinho Crédito: JOAO COTTA/GLOBO
Um show do tamanho e com a cara do Brasil. Falta muito pouco para o público conferir o ponto alto da 37ª edição do ‘Criança Esperança’. Com a apresentação de Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira, o espetáculo será exibido na TV Globo, nesta segunda-feira (15), depois de "Pantanal", celebrando uma das campanhas solidárias mais longevas do país. Para isso, um timaço de artistas topou fazer parte desse projeto, colocando em cena o que há de melhor em nossa música, a diversidade.
Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Gaby Amarantos, Gabriel Sater, Guito, Liniker e Rebecca são alguns dos artistas confirmados. Juntas pela primeira vez, Gloria Groove e Rebecca vão cantar duas músicas bem conhecidas: “Lua de Cristal”, de Xuxa, e “Bonekinha”, hit de Groove.
"É um sentimento inexplicável! Não consigo dimensionar a importância e a grandiosidade desse projeto. É um impacto gigantesco na vida de muitas crianças e jovens do nosso país, que tanto precisam de apoio e incentivo! Fazer isso através da arte é uma honra e um prazer enorme", conta Rebecca.
"O mais lindo da minha participação é ver como o projeto reafirma o texto de amor, cuidado e liberdade já presentes no meu trabalho como artista LGBTQIA+ fazendo música pop no Brasil. É como se eu e o 'Criança Esperança' fôssemos partes diferentes da mesma transformação, agora atuando juntos. Além de tudo isso, terei a honra de cantar ao lado de uma rainha enquanto homenageamos outra grande rainha. Será um momento inesquecível!", comemora Gloria.

MAIS ENCONTROS

O público vai poder conferir também outro encontro inédito: Liniker, Toni Garrido, Junior Lima, Djonga, Ana Karina e Xarope MC vão estar juntos para interpretar a música “Comida”, dos Titãs. Dilsinho e Péricles estarão juntos e vão contar com uma participação muito especial: o menino Miguel Vicente, que ganhou as redes cantando samba, acompanhado do seu inseparável e afinado cavaquinho. A canção interpretada por eles será “O Amanhã”, clássico na voz de Simone.
“Para mim, a importância de fazer parte de um projeto tão grande como esse, que ainda foca na educação de crianças e jovens de todo Brasil, tem um peso muito grande. Eu acompanhei de perto a falta que a educação faz e a diferença quando ela é inserida no meio onde se vive. Eu vi muita gente sendo transformada para muito melhor através dessa ferramenta enorme que é a educação. Então, participar desse todo, ter esse sentimento de pertencimento é importantíssimo”, festeja Péricles.
Maria Bethânia e Zeca Pagodinho também estão juntos nessa campanha e interpretam a canção “Sonho Meu”; Ivete Sangalo, Gabriel Sater e Guito também estão no time de atrações com a música “Amor de Índio”.
Criança Esperança 2022: Ivete Sangalo, Gabriel Sater e Guito
Criança Esperança 2022: Ivete Sangalo, Gabriel Sater e Guito Crédito: PAULO BELOTE

INTERNET

No canal da TV Globo no YouTube e pelo Globoplay será feita a cobertura do show, a partir das 22h.  A programação vai trazer os bastidores dos mesões, conversas com quem por lá passar, no melhor estilo tapete vermelho, e muitas atrações musicais vão ocupar duas horas de programação ao vivo. O público poderá, ainda, acompanhar todos os detalhes por meio das redes socias da TV Globo, onde haverá uma cobertura especial em todas as plataformas.

DOAÇÕES

O ‘Criança Esperança’ é uma parceria da Globo e da UNESCO, e é considerado uma das mais longevas iniciativas sociais do país. Os canais para doação estão abertos durante todo o ano pelo site e também por Pix.
O valor arrecadado será destinado para assistência de 71 instituições que combatem a evasão escolar. Até hoje mais de R$ 420 milhões em doações foram investidos no Brasil em cerca de seis mil projetos sociais, beneficiando mais de quatro milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo território nacional.
  • As doações por telefone podem ser realizadas pelos números:

  • Para doar R$ 7 – 0500 2022 007

  • Para doar R$ 20 – 0500 2022 020

  • Para dias R$ 40 - 0500 2022 040

  • Ou pelo Pix: [email protected]
*Com informações do site de imprensa da Globo

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