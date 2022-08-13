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Televisão

MTV anuncia Fernanda Pineda como apresentadora do canal

A jornalista e atriz estará no comando do 'MTV Hits Gaming' e no 'MTV News Gaming', que estreiam na próxima segunda-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 09:34

Fernanda trará, semanalmente, todas as novidades do mundo gamer e geek para 'MTV Hits' e 'MTV News'
Fernanda trará, semanalmente, todas as novidades do mundo gamer e geek para 'MTV Hits' e 'MTV News' Crédito: Cleiby Trevisan
A MTV anunciou nesta sexta-feira, 12, Fernanda Pineda como nova apresentadora do canal. A jornalista e atriz estreia na próxima segunda-feira, 15, no MTV News e, às 17h30, durante o MTV Hits. Em duas colunas, o MTV Hits Gaming e MTV News Gaming, ela trará, semanalmente, todas as novidades do mundo gamer e Geek.
"É a realização de um sonho poder falar de um assunto tão maravilhoso e ainda na MTV, né? Estou realmente muito feliz e animada. Tô torcendo para a galera curtir esse olhar pop que vamos levar para o mundo geek, esse universo que é completamente apaixonante. Acho que vai dar um super match", disse a apresentadora.
Em sua estreia, Fernanda destacará o show do Justin Bieber no Free Fire, em comemoração aos 5 anos do jogo, que está marcado para acontecer em 27 de agosto. E também comentará como a colaboração fortalece a tendência de aparição de artistas do pop nos jogos.
"Agora no MTV Hits vejo muito do que acredito também como comunicadora: o público tem diversas fontes de informação sobre as coisas que curte, mas pode escolher receber de uma maneira divertida, ousada e com ponto de vista - exatamente o que o programa entrega", completou.
O MTV Hits é comandado por Spartakus e traz o que está bombando na cena pop musical no Brasil e no mundo. O MTV News traz diariamente (de segunda a sexta-feira) drops de um minuto nas redes sociais com as novidades do mundo pop. Ele também é exibido nos intervalos comerciais da MTV.

Mais sobre Fernanda Pineda

Fernanda Pineda é experiente na cobertura de cultura pop. Já trabalhou em diversos veículos de imprensa como repórter e editora, apresentou o programa Multiverso, na Loading, e também o projeto voltado para a série The Walking Dead, no Fox Channel.
Também participou de projetos especiais com marcas como Ubisoft e PlayStation. Já cobriu os maiores eventos do segmento no Brasil e no mundo (E3, San Diego Comic-Con, SXSW, D-23, CCXP, BGS).
Em seus canais do YouTube, TikTok e Instagram mantém uma cobertura independente sobre entretenimento, trazendo notícias, opiniões e guias do que há de mais legal neste universo.

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