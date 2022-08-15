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Emoção

Marcos Mion chora no 'Caldeirão' com homenagem dos filhos

Durante a atração, foi exibido um vídeo dos filhos do apresentador, Romeo, Donatella e Stefano, que deixou o apresentador emocionado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 08:19

Marcos Mion emocionado no 'Caldeirão'.
Marcos Mion emocionado no 'Caldeirão'. Crédito: TV Globo
Na véspera do Dia dos Pais, neste sábado, 13, Marcos Mion se emocionou com uma homenagem dos filhos. Durante o Caldeirão, foi exibido um vídeo de seus três filhos Romeo, Donatella e Stefano.
"Fico muito emocionado sempre que vejo meus filhos, ainda mais no susto. Depois tem que continuar. Faço questão de falar, vocês me dão licença, porque toda vez que eles aparecem eu fico emocionado. Meus filhos são pra mim minha conexão com o amor. Eles me ensinaram", disse emocionado.
Mion explica a ausência de Romeo, filho autista, em viagem: 'Ele sofre muito' "Fui pai muito cedo com a Suzana. Tivemos o Romeo que é meu filho mais velho, que faz parte do espectro autista. Com 24 anos, num estalar de dedos, eu virei homem. Com 24 anos comecei a tomar decisões que eram responsáveis pela vida do meu filho. Então, toda vez que vejo meus filhos eu tenho um orgulho tão grande", continuou o apresentador.
Emocionado, o apresentador se declarou aos filhos. "Muito obrigado pela homenagem, é sempre bom ver eles aqui. Amo vocês mais que tudo na minha vida, vocês são minha vida, meu amor máximo", completou Mion, sendo aplaudido pela plateia.

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