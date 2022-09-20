Iran Malfitano vence a primeira Prova de Fogo em A Fazenda 14

Em prova realizada no sábado (17) e exibida nesta segunda-feira (19), o ator Iran Malfitano venceu a primeira Prova de Fogo em A Fazenda 14 (Record).
A conquista do primeiro lampião da temporada deu ao participante o poder de anular até três votos na hora da formação da roça.
Além de Malfitano, Shayan Haghbin foi sorteado com um dos cabeças de chave entre os participantes. Os dois montaram os grupos dos adversários.
Shayan escolheu Rosiane, Deolane, Bárbara, Tati Zaqui, Ingrid, Bruno e Thomaz para a equipe de Malfitano. Este, por sua vez, montou o grupo de Shayan com Deborah, Bia Miranda, Ruivinha, Kerline, Moranguinho, Pétala e Alex.
A prova vencida pelo ator teve três etapas, cada uma valendo um ponto, que significava uma vantagem na próxima fase.
A dinâmica incluiu trabalho em grupo, autocontrole e rapidez nos desafios. Na última e decisiva etapa, os grupos precisaram encaixar bolas de plástico em 11 buracos. Vencedor da prova anterior, Malfitano precisava acertar apenas nove bolas e ganhou mais uma vez.
Derrotado, Shayan foi para a baia e escolheu Ellen Cardoso para ir com ele. Ellen chamou Deborah Albuquerque e esta levou Bruno Tálamo.
A primeira formação da roça nesta temporada será nesta terça (20) e a primeira eliminação será na quinta (22).