Kerline é cotada para primeira roça de A Fazenda 14, e Pétala e Deborah brigam

Kerline Cardoso Crédito: Instagram/@kercardoso

Ao que tudo indica, Kerline corre grandes chances de ser, de novo, a primeira eliminada de um reality show. Pétala e Deolane têm mexido os pauzinhos para que a ex-BBB seja mandada direto para a roça de A Fazenda 14 (Record).

"A Kerline tem que sair. Prefiro que ela saia do que a Deborah", disse Pétala. "Acredita que eu também? Peguei muito nojo dela, muito nojo", emendou Deolane, que revelou preferir que ela vá embora antes de Deborah, seu desafeto no confinamento. A primeira formação da roça nesta temporada será nesta terça (20) e a primeira eliminação será na quinta (22).

Mas a madrugada na sede rural também teve briga, como já é de costume. Deborah e Pétala discutiram após a influenciadora descobrir que Deborah queria mexer em suas coisas no quarto.

"Se você quiser olhar as minhas coisas não tem problema. Só olha na minha presença", disse Pétala. "Ah, então você pode entrar na baia e ficar perto das minhas coisas? E eu não posso fazer nada?", rebateu Deborah. "Eu entrei lá porque a Moranguinho é minha amiga", pontuou Pétala.