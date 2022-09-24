A Fazenda 14: Iran Malfitano, Thomaz Costa e Tati Zaqui se beijam

A festa "Corpo e Alma" deste sábado no reality "A Fazenda" foi agitada. Iran Malfitano, Thomaz Costa e Tati Zaqui protagonizaram cenas quentes, com direito a beijo entre o capixaba e o ex-Carrossel.
Tati e Thomaz deram o primeiro beijo desta edição do reality. Enquanto ficavam, o jovem pediu ao ex-global para dar uma nota de zero a dez. Iran deu um selinho em Tati para implicar com Thomaz, que ameaçou dar um beijo no capixaba.
Após Tati insistir, dizendo que era apenas um selinho, Iran cedeu e os três deram um selinho triplo. A cena deixou Deborah surpresa.
Quem também beijou muito na festa foi Kerline. A ex-BBB ficou com o ex-Casamento às Cegas Shayan Haghbin.
DEU RUIM
Quem não ficou bem na fita foi Tiago Ramos. O ex-namorado da mãe de Neymar abusou da bebida, vomitou mais de uma vez e precisou ser ajudado pelos colegas.