A Fazenda 14: Iran Malfitano, Thomaz Costa e Tati Zaqui se beijam

A Fazenda 14: Thomaz Costa, Tati Zaqui e Iran Malfitano dão beijo triplo Crédito: Reprodução/Playplus

A festa "Corpo e Alma" deste sábado no reality "A Fazenda" foi agitada. Iran Malfitano, Thomaz Costa e Tati Zaqui protagonizaram cenas quentes, com direito a beijo entre o capixaba e o ex-Carrossel.

Tati e Thomaz deram o primeiro beijo desta edição do reality. Enquanto ficavam, o jovem pediu ao ex-global para dar uma nota de zero a dez. Iran deu um selinho em Tati para implicar com Thomaz, que ameaçou dar um beijo no capixaba.

Após Tati insistir, dizendo que era apenas um selinho, Iran cedeu e os três deram um selinho triplo. A cena deixou Deborah surpresa.

Quem também beijou muito na festa foi Kerline. A ex-BBB ficou com o ex-Casamento às Cegas Shayan Haghbin.

DEU RUIM