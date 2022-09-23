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Reality show

Deolane briga com Ruivinha e a chama de 'hiena carniceira' em A Fazenda

Madrugada após a roça teve treta feia entre as participantes. Deborah e Lucas também protagonizaram outro barraco na noite
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 17:03

Deolane e Ruivinha brigam em A Fazenda 14
Deolane e Ruivinha brigam em A Fazenda 14 Crédito: Reprodução/Playplus
Depois da saída de Bruno Tálamo de A Fazenda 14 (Record), o clima voltou a esquentar no reality. Tudo começou depois que Deolane viu um sorriso no rosto de Ruivinha de Marte após o retorno de Deborah Albuquerque da berlinda.
"Ninguém precisa me falar mais nada, amor, eu já tenho minha própria visão sobre você", rebateu Ruivinha ao ser chamada de falsa. "Quem veio falar comigo foi você, quem veio pedir perdão aqui debaixo dessa câmera e falar das suas amigas foi você, não vem, não", emendou Deolane.
"Eu queria ter uma percepção diferente de você, só que eu estou vendo, estou convivendo", disse Ruivinha. "Ainda bem que eu odeio gente assim", pontuou a advogada.
Deolane ainda chamou a influenciadora de "hiena carniceira" e "sem caráter". Porém, não foram só as duas que discutiram. A madrugada ainda teve treta entre Deborah e Lucas.
"Deborah, só tira uma dúvida para mim: por que você não falou para a Adriane que me chamou de machista?", perguntou Lucas. "Eu não te chamei de machista. Você acha que manda aqui, né? Beleza, você é o dono da verdade", respondeu a ex-Power Couple.
Na sequência, ela disse que ele teria medo de receber votos. "Se eu tivesse medo de voto não estaria aqui. Nem voltou direito e já quer aparecer. Vai se tratar, mulher."

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