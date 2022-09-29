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Pantanal

Dira Paes lamenta fim das gravações de 'Pantanal': 'Não tem sido fácil'

Intérprete de Filó na trama de Bruno Luperi, atriz abriu o coração no programa ‘Encontro’ desta quarta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 08:22

Dira Paes, a Filó na trama, cozinha de verdade em muitas cenas.
Dira Paes, a Filó na trama, cozinha de verdade em muitas cenas. Crédito: João Miguel Jr.
Intérprete de Filó, Dira Paes confessou que sua despedida de Pantanal, novela das 21h da TV Globo, escrita por Bruno Luperi, não tem sido nada fácil, pelo apego ao projeto e aos colegas de elenco. A atriz, que participou do programa Encontro desta quarta-feira, 28, também falou do carinho que vem recebendo do público na reta final do folhetim.
"Não tem sido fácil, é um misto de emoções. A gente sente as últimas cenas sendo gravadas, que são picos de emoções, são alegrias e tristezas de últimos capítulos. É um olhar para o colega, é o nosso camarim, é esse cenário da fazenda de José Leôncio... Confesso que me apeguei muito ao cenário, não saí desse cenário", revelou Dira, ressaltando que está em seus três últimos dias de gravação.
"Nosso coração está pulsando. É uma sensação tão maravilhosa que a gente está vivendo. A minha vida é ir gravar. Nos últimos tempos, realmente, a gente não tem tido chance de fazer mais nada além de gravar os últimos capítulos. Nas ruas, nos sinais.. Por onde passo, é uma coisa tão querida, sabe? É uma alegria, um aconchego, uma vontade de ser feliz que é contagiante", disse a artista.
Dira comentou sobre o entrosamento da equipe da novela: "A gente quer que o Brasil inteiro assista esse último capítulo, que vai ser incrível. Estamos envolvidos há mais de um ano nesse trabalho. Nós nos gostamos muito, é uma relação de ótima amizade, de um encontro potente. Tem uma equipe incrível que nos impulsiona".
O último capítulo de Pantanal será exibido já em outubro. Em seguida, a TV Globo vai estrear Travessia, nova trama de Gloria Perez.

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