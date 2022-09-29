Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Brad Pitt e modelo Emily Ratajkowski estariam vivendo affair, diz revista

Uma fonte revelou à ‘People’ que os dois estão ‘passando muito tempo juntos’, mas que não parecem estar ‘namorando formalmente’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 08:05

Brad Pitt e modelo Emily Ratajkowski estariam vivendo um affair
Brad Pitt e modelo Emily Ratajkowski estariam vivendo um affair Crédito: Reuters/Folhapress
Brad Pitt pode estar vivendo seu primeiro relacionamento desde a separação de Angelina Jolie em 2019. Segundo a revista People, uma fonte afirmou que o ator, de 58 anos, e a modelo Emily Ratajkowski, de 31, estão "passando muito tempo juntos".
Contudo, a fonte diz que os amigos do possível casal "não têm certeza se é algo sério" e que os dois "não parecem estar namorando formalmente", apesar de estarem saindo.
Ainda de acordo com o veículo, Pitt estaria "vivendo sua melhor fase" mesmo passando por uma disputa legal com a ex-mulher. Angelina está movendo um processo bilionário contra ele, alegando administração indevida da vinícola Chateu Miraval, comprada por eles em 2008 e localizada no sul da França.
Além disso, uma briga entre o ex-casal chegou até o FBI. Eles teriam se desentendido dentro de um avião e Angelina relatou que foi agredida física e verbalmente pelo então marido. Pitt nega as acusações e, até o momento, é considerado inocente pelo órgão
A modelo Emily Ratajkowski passou por uma separação ainda mais recente. De acordo com documentos obtidos pelo site Page Six, ela entrou com um pedido de divórcio do produtor de cinema Sebastian Bear-McClard no início de setembro.
Eles estavam juntos há quatro anos e teriam terminado em julho deste ano. No entanto, conforme informa o veículo, o pedido de divórcio teria sido contestado pelo cineasta e os termos da separação ainda estariam em disputa entre os dois.

Veja Também

Gisele Bündchen diz que sentia 'raiva crescendo' durante brigas com Tom Brady

Brad Pitt teria comparado filho com Jolie a assassinos de Columbine, diz jornal

Brad Pitt descarta aposentadoria: ‘tenho de aprender a me expressar melhor’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brad Pitt Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados