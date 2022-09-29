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  • Lúcio Mauro Filho diz que seu salário baixo em ‘Zorra Total’ revoltou o pai
Televisão

Lúcio Mauro Filho diz que seu salário baixo em ‘Zorra Total’ revoltou o pai

Ator revelou o valor baixo que causou discórdia com o veterano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 08:15

Lúcio Mauro Filho diz que ganhava R$ 1,2 mil no Zorra Total
Lúcio Mauro Filho diz que ganhava R$ 1,2 mil no Zorra Total Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Quem pensa que fama é sinônimo de dinheiro, pode estar enganado, conforme recente declaração de Lúcio Mauro Filho. Segundo o ator, seu salário em Zorra Total era tão baixo que causou discórdia com o pai, Lúcio Mauro, na época.
Em participação no podcast Papagaio Falante, Lúcio expôs que recebia cerca de um salário mínimo (valor atual) para atuar no programa. "A vida do artista, para ganhar dinheiro, não pode parar. Eu recebia R$ 1,2 mil no Zorra, meu pai até brigou comigo quando fechei [o contrato]", revelou.
O artista explicou que já estava fazendo sucesso na época. "Eu queria morar com Cíntia [Oliveira, sua esposa], e ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. Carteira assinada era eu. E para a gente alugar um apartamento, aquele negócio de fiador e tal, alguém tem que estar trabalhando [registrado]", justificou o aceite da proposta.
O pai do ator, entretanto, não aprovou o contrato. "Quando eu contei para o papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. 'Idiota, tu és um imbecil' [dizia Lúcio Mauro]", relembrou. Para acalmar o veterano, Filho explicou seu pensamento: "Uma hora vai chegar, eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui. Aí vai ser a hora de chegar e falar: 'Agora eu quero o triplo'."
Apesar da situação, Filho demonstrou tranquilidade com o momento, destacando: "Eu sempre fui assim na minha vida, sempre esperei o meu momento e nunca quis dar um passo maior que a perna. Eu sempre preferi provar, até porque, quando você tem o nome do seu pai, às vezes, você tem que provar."

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