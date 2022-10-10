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Leonel Ximenes

Dois padres, duas homilias, duas igrejas católicas bem diferentes no ES

Padre Anderson Gomes e padre Kelder Brandão, em suas respectivas mensagens aos fiéis neste domingo (9), divergiram profundamente sobre a eleição presidencial

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 12:45

Públicado em 

10 out 2022 às 12:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Anderson Gomes (à esquerda) e padre Kelder Brandão: concepções políticas completamente diferentes
Padre Anderson Gomes (à esquerda) e padre Kelder Brandão: concepções políticas completamente diferentes Crédito: Divulgação
As eleições deste ano estão deixando à mostra as profundas divisões da sociedade brasileira - e até mesmo de muitas famílias. Não está sendo diferente na Igreja Católica, como evidenciado neste domingo (9) nas homilias de dois sacerdotes bem conhecidos da Arquidiocese de Vitória: o padre Anderson Gomes, da rica Praia da Costa, e o padre Kelder Brandão, da periférica Itararé.
Embora ambos não tenham revelado o candidato de suas preferências, fica evidente, pelo conteúdo de suas respectivas homilias, que o pároco da Praia da Costa tem nítida preferência pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), enquanto o pároco de Itararé sugere Lula (PT) como candidato à Presidência da República.
A homilia do padre Anderson está nas redes sociais e tem provocado muitos comentários dos seus seguidores - de aprovação e reprovação. Inicialmente, ele admite que política e religião nunca estiveram tão misturadas como agora no país.
E adverte que antes de votar, o eleitor tem que “perdoar”. “Se eu não perdoar, eu vou votar na emoção. A gente vota por gostar de alguém, e agora o gosto e a repulsa estão predominantes. Não vá por esse quesito. Perdoe”, sugeriu.

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Em seguida, Anderson, no altar da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, chama um dos candidatos de “ladrão”. “Perdoar o quê? Ou você perdoa um ladrão que não cumpriu sua pena e está solto injustamente, ou você perdoa um cara destemperado, rude e sem postura. Para mim, ambos não representam a imagem de Deus. Então tenho que perdoá-los”, diz.

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Na sequência, ele critica tanto Bolsonaro como Lula, haja vista as características que o padre aponta nos dois rivais: “Tenho que perdoá-los. Perdoar um presidente que na pandemia errou muito ou perdoar um outro que roubou muito”.
"Nunca tivemos um governo extremamente de direita, sempre tivemos um governo de esquerda, de centro e centro-esquerda"
Padre Anderson Gomes - Em sua homilia
Na parte final da sua homilia, Anderson se torna menos conceitual, deixa mais claro o que está pensando e faz considerações sobre o perfil dos dois candidatos a presidente, sem no entanto citá-los nominalmente.
“Por isso peço a vocês para para ponderar quando for escolher seu candidato. O que está em jogo não é gostar, estão em jogo dois projetos distintos. Um é mais Estado, [ele] precisa aumentar a máquina, outro [é] menos Estado. Um é mais político, gosta de mexer com mais políticos e vai indicar mais políticos em todas as instâncias. Outro é mais técnico, procura os que entendem talvez do assunto.”

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E avançou, agora nas questões morais e geopolíticas: “Um tem uma moral libertadora, que permite muita coisa, ideologia de gênero, drogas, aborto… Outro é de uma moral mais conservadora. Um tem relação com outros países totalitários, outro com países mais abertos”.
E mais uma vez, pediu: “Por favor, perdoe seu candidato e seja racional”.

A HOMILIA DO PADRE KELDER BRANDÃO

Pároco de uma região de grandes conflitos sociais, que inclui o Bairro da Penha e seu entorno, em Vitória, Kelder Brandão, embora também não aponte os candidatos da sua preferência, é mais direto em sua homilia e diz que no último dia 2 de outubro estiveram em confronto nas eleições presidenciais e no Espírito Santo dois projetos políticos bem distintos.
“Vimos no dia das eleições que toda miséria e sofrimentos impostos aos pobres, nos últimos anos, não foram suficientes para que o povo escolhesse com clareza o presidente da República e o governador do Estado. Que pena! Os projetos políticos em disputa nacional são muito claros e diferentes”, afirmou o sacerdote, que também é coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.
"É lamentável que o povo, em vez de discutir qual será o melhor projeto para a nação, acredite em mentiras sobre comunismo, aborto, satanismo e outras baboseiras"
Padre Kelder Brandão - Em sua homilia
Em seguida, Kelder Brandão explicita quais projetos são esses: “Um é de reconstrução da nação, através de políticas públicas de moradia, distribuição de renda, geração de emprego, educação, saúde, meio ambiente, respeitando os direitos, liberdades e garantias individuais e das minorias sociais e o outro é de desconstrução da vida, da dignidade alheia, das instituições que garantem a democracia, de destruição do meio ambiente, de armamento da população, de fortalecimento do racismo, do machismo e outras ações de negação da vida e da dignidade alheia”.
Ainda na homilia, o sacerdote, que também faz considerações sobre a eleição no ES, reforça essa posição e lamenta que assuntos fundamentais para a sociedade estejam sendo deixados em segundo plano na eleição.

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“É lamentável que o povo, em vez de discutir qual será o melhor projeto para a nação, acredite em mentiras sobre comunismo, aborto, satanismo e outras baboseiras criadas para desviar a atenção dos problemas reais que devem ser enfrentados politicamente como a fome, a violência, o desemprego, a falta de moradia, educação, saúde e outras necessidades reais à dignidade do povo, que fere de morte os pobres, noite e dia”, afirmou.
Com a palavra, os fiéis eleitores.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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