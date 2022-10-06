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Leonel Ximenes

Filho de Casagrande compartilha imagem do pai com Bolsonaro: CasaNaro

Victor Casagrande, que enviou a mensagem pelo WhatsApp, afirma, entretanto, que não está apoiando ninguém para a Presidência

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 12:09

Públicado em 

06 out 2022 às 12:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A figurinha CasaNaro compartilhada pelo filho do governador no WhatsApp
A figurinha CasaNaro compartilhada pelo filho do governador no WhatsApp Crédito: Reprodução do WhatsApp
O filho do governador Renato Casagrande (PSB), Victor Casagrande, admitiu que compartilhou “com um amigo que ficou curioso” uma figurinha em que aparecem juntos o governador com o presidente Jair Bolsonaro (PL), formando a união CasaNaro.

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À coluna, Victor confirmou que a figurinha, compartilhada através do seu WhatsApp, não é montagem e nem é falsa (fake).
“Não é fake, recebi de um amigo e compartilhei com outro que ficou curioso. Mas não tem nenhum movimento feito por mim”, alegou o filho do governador.

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Indagado pela coluna, Victor Casagrande inicialmente disse que não está apoiando Bolsonaro. “Não, estou apoiando meu pai”. A coluna insistiu e perguntou quem ela apoia para presidente. “Não estou apoiando ninguém”, afirmou.
Ele admitiu também que recebeu o print da mensagem compartilhada por ele, na manhã desta quinta-feira (6), de “amigos”. A figurinha CasaNaro foi compartilhada pelo filho de Casagrande, segundo o registro da imagem, às 8h49 de hoje.
Com o apoio do PT de Lula, Casagrande, candidato à reeleição, disputa o segundo turno com Carlos Manato (PL), aliado de Bolsonaro. Lula e Bolsonaro estão na disputa do segundo turno para a Presidência da República.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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