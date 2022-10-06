Filho de Casagrande compartilha imagem do pai com Bolsonaro: CasaNaro

A figurinha CasaNaro compartilhada pelo filho do governador no WhatsApp Crédito: Reprodução do WhatsApp

O filho do governador Renato Casagrande (PSB), Victor Casagrande, admitiu que compartilhou “com um amigo que ficou curioso” uma figurinha em que aparecem juntos o governador com o presidente Jair Bolsonaro (PL), formando a união CasaNaro.

À coluna, Victor confirmou que a figurinha, compartilhada através do seu WhatsApp, não é montagem e nem é falsa (fake).

“Não é fake, recebi de um amigo e compartilhei com outro que ficou curioso. Mas não tem nenhum movimento feito por mim”, alegou o filho do governador.

Indagado pela coluna, Victor Casagrande inicialmente disse que não está apoiando Bolsonaro. “Não, estou apoiando meu pai”. A coluna insistiu e perguntou quem ela apoia para presidente. “Não estou apoiando ninguém”, afirmou.

Ele admitiu também que recebeu o print da mensagem compartilhada por ele, na manhã desta quinta-feira (6), de “amigos”. A figurinha CasaNaro foi compartilhada pelo filho de Casagrande, segundo o registro da imagem, às 8h49 de hoje.