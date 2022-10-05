Marqueteiro que levou Manato ao 2° turno deixa a campanha

“Com uma estratégia bem-estruturada ao longo de um ano e meio de trabalho, levamos Manato ao segundo turno, contrastando com todos os prognósticos das pesquisas eleitorais e expectativas do mercado. No início da campanha, Manato tinha 10 pontos e o entregamos com 38% dos votos. Ele é uma figura afável, pessoa de bem e bom de briga. Desejo que ele faça uma boa campanha. Tem tudo para vencer esta eleição, mas infelizmente não chegamos a um ajuste financeiro”, disse Carreiro.