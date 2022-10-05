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Leonel Ximenes

Marqueteiro que levou Manato ao 2° turno deixa a campanha

Jornalista diz que não chegou a um acerto financeiro com o candidato bolsonarista para o 2° turno da eleição para governador do ES

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 10:57

Públicado em 

05 out 2022 às 10:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fernando Carreiro estava assessorando Manato desde agosto do ano passado
Fernando Carreiro estava assessorando Manato desde agosto do ano passado Crédito: Divulgação
O jornalista Fernando Carreiro, o marqueteiro que levou o candidato Carlos Manato (PL) ao segundo turno da eleição para governador do Estado, não está mais no comando da campanha do bolsonarista. A coluna apurou e Carreiro confirmou com exclusividade: o motivo, segundo ele, foi a falta de um acordo financeiro para a segunda fase da campanha
“Com uma estratégia bem-estruturada ao longo de um ano e meio de trabalho, levamos Manato ao segundo turno, contrastando com todos os prognósticos das pesquisas eleitorais e expectativas do mercado. No início da campanha, Manato tinha 10 pontos e o entregamos com 38% dos votos. Ele é uma figura afável, pessoa de bem e bom de briga. Desejo que ele faça uma boa campanha. Tem tudo para vencer esta eleição, mas infelizmente não chegamos a um ajuste financeiro”, disse Carreiro.

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Manato contratou Carreiro ainda em sua pré-campanha, em agosto do ano passado. A missão do jornalista era suavizar a imagem do bolsonarista e fazer com que o candidato conseguisse furar a chamada bolha da direita, conversando com outros públicos.

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A estratégia, levada para o primeiro turno da campanha, garantiu que Manato fosse para o segundo contra Renato Casagrande (PSB), que concorre à reeleição, rompendo um jejum de 28 anos sem dois turnos eleitorais no Espírito Santo.
Manato começou a campanha com 10 pontos na pesquisa Ipec/Rede Gazeta e chegou ao segundo turno com 38% dos votos. “Cumpri minha missão”, concluiu Carreiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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