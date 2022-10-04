O craque Messi entra em campo e localiza até drogas e armas no ES

Tem nome de craque, bate um bolão e é o terror dos bandidos. Messi, homônimo do ídolo argentino do futebol, é um cão farejador do batalhão da PM
de Cachoeiro de Itapemirim que acaba de fazer outro golaço: ele foi o responsável por localizar drogas abandonadas por um traficante, em fuga, em uma área de vegetação no bairro Bela Vista, naquela cidade.
Na operação, comandada pela equipe da Força Tática K9 da Polícia Militar
de Cachoeiro, foram apreendidos 63 pinos de cocaína, duas sacolas contendo cerca de 400g da mesma substância, além de 54 buchas de maconha. Nenhum suspeito foi localizado nos locais onde as drogas foram encontradas.
Segundo o Boletim Unificado da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
, durante uma operação de patrulhamento no começo da noite desta segunda-feira (3), no bairro Bela Vista, um homem fugiu ao perceber a aproximação dos carros da PM.
O suspeito foi em direção a uma área de pastagem, mas não foi mais visto pelos policiais. Entretanto, o cão farejador Messi foi levado à região e localizou as drogas em dois pontos diferentes do matagal. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional da PM.
Essa foi apenas mais uma das centenas de missões bem-sucedidas de Messi, um pastor-alemão de 6 anos de idade que há quatro participa das ações da Força Tática K9 da PM
de Cachoeiro.
“No ano passado, Messi localizou 10 mil unidades de drogas. Agora, em 2022, chegou a 8 mil unidades. É um cão farejador excepcional”, elogia o cabo Adriano Roveta, responsável pelo animal no 9º BPM.
Messi, que fez o curso de faro de armas e drogas no Batalhão de Ações com Cães em Vitória, tem um irmão que também é farejador da Polícia Militar
. Mike, o nome dele, está lotado no batalhão da PM
em Guarapari e nasceu da mesma ninhada do craque de Cachoeiro.
Cabo Adriano explica que os cães da PM
tem nomes curtos, de no máximo duas sílabas, porque é de mais fácil assimilação pelos animais quando são submetidos a ordens de comando ou chamados.
A Força Tática K9 do 9º BPM
tem dois cães farejadores, mas o pastor-belga-malinois Killer, com oito anos de vida, acaba de se aposentar. Adriano diz que a unidade da PM
cachoeirense terá uma vaga a mais para esses craques da polícia.
Quem será o próximo craque a ser convocado?