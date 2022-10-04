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Leonel Ximenes

O craque Messi entra em campo e localiza até drogas e armas no ES

O faro dele é considerado excepcional (este elogio não é compartilhado pelos bandidos); veja o vídeo

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 12:35

Públicado em 

04 out 2022 às 12:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Messi diante das drogas que localizou em um matagal em Cachoeiro
Messi diante das drogas que localizou em um matagal em Cachoeiro Crédito: PMES
Tem nome de craque, bate um bolão e é o terror dos bandidos. Messi, homônimo do ídolo argentino do futebol, é um cão farejador do batalhão da PM de Cachoeiro de Itapemirim que acaba de fazer outro golaço: ele foi o responsável por localizar drogas abandonadas por um traficante, em fuga, em uma área de vegetação no bairro Bela Vista, naquela cidade.
Na operação, comandada pela equipe da Força Tática K9 da Polícia Militar de Cachoeiro, foram apreendidos 63 pinos de cocaína, duas sacolas contendo cerca de 400g da mesma substância, além de 54 buchas de maconha. Nenhum suspeito foi localizado nos locais onde as drogas foram encontradas.

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Segundo o Boletim Unificado da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), durante uma operação de patrulhamento no começo da noite desta segunda-feira (3), no bairro Bela Vista, um homem fugiu ao perceber a aproximação dos carros da PM.
O suspeito foi em direção a uma área de pastagem, mas não foi mais visto pelos policiais. Entretanto, o cão farejador Messi foi levado à região e localizou as drogas em dois pontos diferentes do matagal. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional da PM.

NOME DE CRAQUE, CRAQUE É

Essa foi apenas mais uma das centenas de missões bem-sucedidas de Messi, um pastor-alemão de 6 anos de idade que há quatro participa das ações da Força Tática K9 da PM de Cachoeiro.
“No ano passado, Messi localizou 10 mil unidades de drogas. Agora, em 2022, chegou a 8 mil unidades. É um cão farejador excepcional”, elogia o cabo Adriano Roveta, responsável pelo animal no 9º BPM.

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Messi, que fez o curso de faro de armas e drogas no Batalhão de Ações com Cães em Vitória, tem um irmão que também é farejador da Polícia Militar. Mike, o nome dele, está lotado no batalhão da PM em Guarapari e nasceu da mesma ninhada do craque de Cachoeiro.
Cabo Adriano explica que os cães da PM tem nomes curtos, de no máximo duas sílabas, porque é de mais fácil assimilação pelos animais quando são submetidos a ordens de comando ou chamados.
A Força Tática K9 do 9º BPM tem dois cães farejadores, mas o pastor-belga-malinois Killer, com oito anos de vida, acaba de se aposentar. Adriano diz que a unidade da PM cachoeirense terá uma vaga a mais para esses craques da polícia.
Quem será o próximo craque a ser convocado?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim cachorro drogas Sesp tráfico de drogas Polícia Militar
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