ES vai ter uma nova Polícia. Projeto já está na Assembleia

Na correria da disputa eleitoral, o governador Renato Casagrande
(PSB) encaminhou, nesta quarta-feira (14), a proposta de emenda à Constituição Estadual que cria a Polícia Científica no Espírito Santo.
De acordo com a mensagem enviada, a Polícia Científica será desvinculada da Polícia Civil, prestando, dentre outros, “serviços públicos essenciais como materialização dos vestígios criminais (provas materiais) imprescindíveis na persecução penal, que fundamentam inquéritos policiais, acusações e decisões judiciais”.
Casagrande anexou ao projeto uma declaração do delegado-geral da Polícia Civil
, José Darcy Arruda, de que não haverá aumento de despesa com a criação da nova instituição de segurança pública, que será comandada por um perito oficial criminal designado pelo governo.