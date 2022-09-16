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Leonel Ximenes

ES vai ter uma nova Polícia. Projeto já está na Assembleia

Governo diz que não haverá aumento de despesa com a criação da nova instituição de segurança pública

Públicado em 

16 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No laboratório, perito criminal investiga vestígios de crime
No laboratório, perito criminal investiga vestígios de crime Crédito: Divulgação
Na correria da disputa eleitoral, o governador Renato Casagrande (PSB) encaminhou, nesta quarta-feira (14), a proposta de emenda à Constituição Estadual que cria a Polícia Científica no Espírito Santo.
De acordo com a mensagem enviada, a Polícia Científica será desvinculada da Polícia Civil, prestando, dentre outros, “serviços públicos essenciais como materialização dos vestígios criminais (provas materiais) imprescindíveis na persecução penal, que fundamentam inquéritos policiais, acusações e decisões judiciais”.
Casagrande anexou ao projeto uma declaração do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, de que não haverá aumento de despesa com a criação da nova instituição de segurança pública, que será comandada por um perito oficial criminal designado pelo governo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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