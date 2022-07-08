Polícia vai até restaurante que instalou caixa para pino de cocaína no ES

O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil
do Espírito Santo (Denarc) foi nesta quinta-feira (7) ao restaurante da Praia do Suá, em Vitória
, que instalou no banheiro uma caixa para reciclar pinos de cocaína. Segundo a PC, o recipiente ficou no local durante dois dias, mas, depois que a coluna divulgou o fato
, o proprietário do estabelecimento retirou o material diante da repercussão na opinião pública.
O dono do restaurante, ainda segundo os policiais, alegou que tudo não teria passado de uma “brincadeira” de um cliente e amigo que instalou a caixa de reciclagem sem o consentimento da direção do estabelecimento.
Aos policiais civis, o proprietário afirmou também que não teve a intenção de prestar qualquer tipo de auxílio para usuários de drogas ilícitas, tampouco passar a mensagem de que é permitido usar drogas no interior do seu estabelecimento.
Entretanto, mesmo diante das alegações do empresário, o Denarc informou que está apurando os fatos com base no artigo 33,§2º, da Lei nº 11.343/06, que diz que prestar auxílio a uso de drogas é crime com pena de detenção de um a três anos de prisão e multa.