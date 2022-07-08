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Leonel Ximenes

Polícia vai até restaurante que instalou caixa para pino de cocaína no ES

Apesar de o dono do estabelecimento na Praia do Suá alegar que foi uma "brincadeira", PC está apurando os fatos que podem se configurar crime

Públicado em 

08 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na foto de cima, o banheiro sem a caixa de reciclagem de pinos de cocaína que havia sido instalada no restaurante
Na foto de cima, o banheiro do restaurante sem a caixa de reciclagem de pinos de cocaína que havia sido instalada Crédito: Divulgação
O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Espírito Santo (Denarc) foi nesta quinta-feira (7) ao restaurante da Praia do Suá, em Vitória, que instalou no banheiro uma caixa para reciclar pinos de cocaína. Segundo a PC, o recipiente ficou no local durante dois dias, mas, depois que a coluna divulgou o fato, o proprietário do estabelecimento retirou o material diante da repercussão na opinião pública.
O dono do restaurante, ainda segundo os policiais, alegou que tudo não teria passado de uma “brincadeira” de um cliente e amigo que instalou a caixa de reciclagem sem o consentimento da direção do estabelecimento.

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Aos policiais civis, o proprietário afirmou também que não teve a intenção de prestar qualquer tipo de auxílio para usuários de drogas ilícitas, tampouco passar a mensagem de que é permitido usar drogas no interior do seu estabelecimento.
Entretanto, mesmo diante das alegações do empresário, o Denarc informou que está apurando os fatos com base no artigo 33,§2º, da Lei nº 11.343/06, que diz que prestar auxílio a uso de drogas é crime com pena de detenção de um a três anos de prisão e multa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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drogas Polícia Civil Vitória (ES) Praia do Suá
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