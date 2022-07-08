Polícia vai até restaurante que instalou caixa para pino de cocaína no ES

Na foto de cima, o banheiro do restaurante sem a caixa de reciclagem de pinos de cocaína que havia sido instalada Crédito: Divulgação

O dono do restaurante, ainda segundo os policiais, alegou que tudo não teria passado de uma “brincadeira” de um cliente e amigo que instalou a caixa de reciclagem sem o consentimento da direção do estabelecimento.

Aos policiais civis, o proprietário afirmou também que não teve a intenção de prestar qualquer tipo de auxílio para usuários de drogas ilícitas, tampouco passar a mensagem de que é permitido usar drogas no interior do seu estabelecimento.