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Leonel Ximenes

Até pinos de cocaína ajudam a entupir as redes de esgoto da Serra

Centenas de embalagens da droga foram retiradas da tubulação do município

Públicado em 

19 abr 2022 às 15:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pinos de cocaína retirados da rede de esgoto da Serra
Pinos de cocaína retirados da rede de esgoto da Serra Crédito: Divulgação
Além da violência e da dependência química em que a utiliza, a cocaína está provocando um problema adicional na Serra: a agressão ao meio ambiente. Recentemente, a empresa que cuida do saneamento básico no município retirou centenas de pinos (pequenas embalagens plásticas para acondicionar a droga) da rede de esgotos durante uma operação de limpeza nos bairros Barcelona, Novo Horizonte e Novo Porto Canoa.
Claro que todo tipo de descarte irregular contribui para obstruir redes de esgotos e galerias na Serra, como de resto em toda a Grande Vitória. No recente trabalho de limpeza, a Ambiental Serra, empresa parceira privada da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), encontrou também roupas, restos de cerâmica e papelões, além de outros objetos menores.

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Frequentemente, a equipe de manutenção também acaba retirando pedras volumosas do esgoto. “Quando o óleo de cozinha é despejado na pia, ele seca e petrifica, obstruindo a passagem de esgoto e dificultando o tratamento. Isso é muito prejudicial para o sistema de saneamento”, alerta o coordenador de Serviços da Ambiental Serra, Brenner Rodrigues.

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Entre os elementos mais encontrados na tubulação estão areia, papel higiênico, fios de cabelo, preservativos, borra de café e fraldas descartáveis. O descarte irregular desses elementos causa grandes danos às redes, resultando no entupimento das tubulações, fazendo com que o esgoto retorne para as residências ou transborde para as ruas, causando enormes transtornos.
Para que o tratamento do efluente – ou seja, do resíduo de esgoto – seja feito de forma adequada, é essencial que as redes coletoras operem de forma eficiente, sem problemas na estrutura. Esses sistemas foram feitos para transportar 99% de material líquido e apenas 1% de conteúdos sólidos, garantindo que o efluente chegue com facilidade até as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

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Desde o início da parceria, em 2015, a Ambiental Serra já realizou mais de 73 mil ações de desentupimento nas redes de esgoto, motivados principalmente pelo descarte irregular de resíduos nas tubulações. Mais de 60% das solicitações de manutenção nas redes de esgoto decorrem de entupimentos pelo uso irregular do sistema.
Em tempo: alguém tem dúvida de que agredir o meio ambiente é uma droga?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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