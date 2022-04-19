Até pinos de cocaína ajudam a entupir as redes de esgoto da Serra

Pinos de cocaína retirados da rede de esgoto da Serra Crédito: Divulgação

Além da violência e da dependência química em que a utiliza, a cocaína está provocando um problema adicional na Serra : a agressão ao meio ambiente. Recentemente, a empresa que cuida do saneamento básico no município retirou centenas de pinos (pequenas embalagens plásticas para acondicionar a droga) da rede de esgotos durante uma operação de limpeza nos bairros Barcelona, Novo Horizonte e Novo Porto Canoa.

Claro que todo tipo de descarte irregular contribui para obstruir redes de esgotos e galerias na Serra, como de resto em toda a Grande Vitória. No recente trabalho de limpeza, a Ambiental Serra, empresa parceira privada da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) , encontrou também roupas, restos de cerâmica e papelões, além de outros objetos menores.

Frequentemente, a equipe de manutenção também acaba retirando pedras volumosas do esgoto. “Quando o óleo de cozinha é despejado na pia, ele seca e petrifica, obstruindo a passagem de esgoto e dificultando o tratamento. Isso é muito prejudicial para o sistema de saneamento”, alerta o coordenador de Serviços da Ambiental Serra, Brenner Rodrigues.

Entre os elementos mais encontrados na tubulação estão areia, papel higiênico, fios de cabelo, preservativos, borra de café e fraldas descartáveis. O descarte irregular desses elementos causa grandes danos às redes, resultando no entupimento das tubulações, fazendo com que o esgoto retorne para as residências ou transborde para as ruas, causando enormes transtornos.

Para que o tratamento do efluente – ou seja, do resíduo de esgoto – seja feito de forma adequada, é essencial que as redes coletoras operem de forma eficiente, sem problemas na estrutura. Esses sistemas foram feitos para transportar 99% de material líquido e apenas 1% de conteúdos sólidos, garantindo que o efluente chegue com facilidade até as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

Desde o início da parceria, em 2015, a Ambiental Serra já realizou mais de 73 mil ações de desentupimento nas redes de esgoto, motivados principalmente pelo descarte irregular de resíduos nas tubulações. Mais de 60% das solicitações de manutenção nas redes de esgoto decorrem de entupimentos pelo uso irregular do sistema.