Eletrodomésticos, tijolos, plástico... A rede de esgoto de Vila Velha pede socorro

Uma das cidades do Estado que mais sofre com os alagamentos, Vila Velha
, além da topografia desfavorável para o escoamento das águas (parte do seu território fica abaixo da linha do mar), tem um problema adicional: a sua rede de esgoto é um grande depósito de lixo, o que contribui ainda mais para as enchentes.
Na semana passada, a Ambiental Vila Velha, empresa que passou a cuidar do saneamento
da cidade, encontrou mais de 20 bolinhas de plástico descartadas indevidamente e que estavam entupindo no bairro Divino Espírito Santo, um dos grandes focos de alagamentos na região próxima ao Centro.
E não só de bolinhas de plástico vive a rede de esgoto da segunda maior cidade do ES. Os casos de entupimento e extravasamento pelo descarte indevido de resíduos representam 65% de todos os serviços realizados mensalmente pela concessionária.
Além de gordura, os técnicos encontram buchas de tecido, areia, fio dental, esponja de cozinha, restos de obras, como tijolos, e até eletrodomésticos.
O prejuízo é grande, e o dinheiro público mesmo vai para o ralo (desculpe o trocadilho): a empresa ambiental
realiza em média 10 mil atendimentos por ano para desobstruir a rede coletora de esgoto, em virtude do mau uso.