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Leonel Ximenes

Eletrodomésticos, tijolos, plástico... A rede de esgoto de Vila Velha pede socorro

Empresa responsável pelo saneamento realiza em média 10 mil atendimentos por ano para desobstruir a rede coletora de esgoto, em virtude do mau uso

Públicado em 

06 out 2020 às 12:45
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bolinhas de plástico retiradas da rede de esgoto do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha
Bolinhas de plástico retiradas da rede de esgoto do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha Crédito: Vila Velha Ambiental
Uma das cidades do Estado que mais sofre com os alagamentos, Vila Velha, além da topografia desfavorável para o escoamento das águas (parte do seu território fica abaixo da linha do mar), tem um problema adicional: a sua rede de esgoto é um grande depósito de lixo, o que contribui ainda mais para as enchentes.
Na semana passada, a Ambiental Vila Velha, empresa que passou a cuidar do saneamento da cidade, encontrou mais de 20 bolinhas de plástico descartadas indevidamente e que estavam entupindo no bairro Divino Espírito Santo, um dos grandes focos de alagamentos na região próxima ao Centro.
E não só de bolinhas de plástico vive a rede de esgoto da segunda maior cidade do ES. Os casos de entupimento e extravasamento pelo descarte indevido de resíduos representam 65% de todos os serviços realizados mensalmente pela concessionária.
Além de gordura, os técnicos encontram buchas de tecido, areia, fio dental, esponja de cozinha, restos de obras, como tijolos, e até eletrodomésticos.

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O prejuízo é grande, e o dinheiro público mesmo vai para o ralo (desculpe o trocadilho): a empresa ambiental realiza em média 10 mil atendimentos por ano para desobstruir a rede coletora de esgoto, em virtude do mau uso.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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