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Leonel Ximenes

Bombeiros e Ufes não estão ligados à rede de esgoto da Cesan

O Espírito Santo ainda tem 242 imóveis públicos municipais, estaduais e federais sem conexão com o sistema

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 02:02

Públicado em 

04 mai 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Falta de tratamento de esgoto, um problema que ainda persiste no Brasil
Falta de tratamento de esgoto, um problema que ainda persiste no Brasil Crédito: Divulgação
O Espírito Santo ainda tem 242 imóveis públicos municipais, estaduais e federais sem ligação com a rede de coleta e tratamento de esgoto da Cesan. Nessa lista, publicada no site da companhia estadual de saneamento, estão inclusos dois locais que servem de referência para a população: o Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória, e o campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Goiabeiras.
A lista dos endereços dos imóveis com rede de coleta e tratamento de esgoto disponível e não ligados à rede tem, atualmente (segundo dados atualizados no último dia 1º), um total de 49.365 empreendimentos que já poderiam estar conectados e ajudando a melhorar o meio ambiente com os rejeitos sendo tratados.
Municípios do interior se destacam negativamente com a quantidade de prédios públicos sem a devida ligação com a rede de tratamento de esgoto. O primeiro lugar fica com Pinheiros, no Norte do Estado, com 53 locais. Entre eles estão a Secretarias Municipais de Saúde e a Secretaria de Educação. Sim, Saúde e Educação, que deveriam sempre andar juntas.

O RANKING DA SUJEIRA

O ranking dos primeiros colocados na lista do terror ambiental é formado ainda por Nova Venécia (46), na segunda colocação, e Montanha, no terceiro lugar, com 27.

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Na Grande Vitória, além da Ufes e do Corpo de Bombeiros, outros imóveis importantes que não estão ligados à rede de coleta de esgoto são a Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha, na Praia da Costa, e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica, no bairro Morada de Santa Fé.
Resumo dessa história de desconexões (ambientais): façam o que eu digo, mas…

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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