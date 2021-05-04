Bombeiros e Ufes não estão ligados à rede de esgoto da Cesan

O Espírito Santo ainda tem 242 imóveis públicos municipais, estaduais e federais sem ligação com a rede de coleta e tratamento de esgoto da Cesan
. Nessa lista, publicada no site da companhia estadual de saneamento, estão inclusos dois locais que servem de referência para a população: o Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória, e o campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
em Goiabeiras.
A lista dos endereços dos imóveis com rede de coleta e tratamento de esgoto disponível e não ligados à rede tem, atualmente (segundo dados atualizados no último dia 1º), um total de 49.365 empreendimentos que já poderiam estar conectados e ajudando a melhorar o meio ambiente com os rejeitos sendo tratados.
Municípios do interior se destacam negativamente com a quantidade de prédios públicos sem a devida ligação com a rede de tratamento de esgoto. O primeiro lugar fica com Pinheiros
, no Norte do Estado, com 53 locais. Entre eles estão a Secretarias Municipais de Saúde e a Secretaria de Educação. Sim, Saúde e Educação, que deveriam sempre andar juntas.
O ranking dos primeiros colocados na lista do terror ambiental é formado ainda por Nova Venécia
(46), na segunda colocação, e Montanha, no terceiro lugar, com 27.
Na Grande Vitória, além da Ufes e do Corpo de Bombeiros, outros imóveis importantes que não estão ligados à rede de coleta de esgoto são a Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha, na Praia da Costa, e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica, no bairro Morada de Santa Fé.
Resumo dessa história de desconexões (ambientais): façam o que eu digo, mas…