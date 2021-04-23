Com esgoto identificado, Vitória promete Praia da Guarderia mais limpa

Reprodução | TV Gazeta Crédito: Praia da Guarderia: despejo de esgoto irregular foi identificado. Prefeito afirma que obras terminarão em menos de uma semana

Praia da Guarderia, no bairro Enseada do Suá, em TV Gazeta na manhã desta sexta-feira (23), o prefeito de Vitória, O despejo de esgoto na, no bairro Enseada do Suá, em Vitória , fez com que o local fosse classificado como "irregular" para os banhistas por muito tempo. Em entrevista àna manhã desta sexta-feira (23), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini , contou que obras estão sendo feitas no local para melhorar a balneabilidade da praia.

Pazolini relata que a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) realizou mais de 50 vistorias, percorrendo todo o bairro, para identificar quais imóveis despejavam esgoto de forma irregular na rede pluvial de drenagem. Na pesquisa, foi constatado que sete condomínios estavam fazendo o despejo.

"Todos eles foram notificados e fizeram adequações. Além da notificação, também fizemos adequação da rede e, a partir de agora, teremos a ligação da rede de drenagem à rede de esgoto, ou seja, se ainda tiver esse despejo de esgoto, ele não chegará à praia", garantiu o prefeito.

Pazolini reforçou que, no período de uma semana, não haverá mais esgoto caindo na manilha da praia. "Foi um trabalho muito difícil, porque tivemos que ir a campo, mas obtivemos sucesso. Todos os condomínios foram identificados e ainda garantimos maior balneabilidade com essa obra. Temos certeza que a praia será própria para receber os capixabas", completou.

MENOS DE R$ 50 MIL DE CUSTO

Questionado pela reportagem da TV Gazeta sobre os custos da obra, o prefeito de Vitória relatou que o esforço maior foi na identificação dos imóveis irregulares, e que a intervenção não chegou a custar R$ 50 mil.