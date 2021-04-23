Com esgoto identificado, Vitória promete Praia da Guarderia mais limpa

O despejo de esgoto na Praia da Guarderia, no bairro Enseada do Suá, em Vitória, fez com que o local fosse classificado como "irregular" para os banhistas por muito tempo. Em entrevista à TV Gazeta na manhã desta sexta-feira (23), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, contou que obras estão sendo feitas no local para melhorar a balneabilidade da praia.
Pazolini relata que a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) realizou mais de 50 vistorias, percorrendo todo o bairro, para identificar quais imóveis despejavam esgoto de forma irregular na rede pluvial de drenagem. Na pesquisa, foi constatado que sete condomínios estavam fazendo o despejo.
"Todos eles foram notificados e fizeram adequações. Além da notificação, também fizemos adequação da rede e, a partir de agora, teremos a ligação da rede de drenagem à rede de esgoto, ou seja, se ainda tiver esse despejo de esgoto, ele não chegará à praia", garantiu o prefeito.
Pazolini reforçou que, no período de uma semana, não haverá mais esgoto caindo na manilha da praia. "Foi um trabalho muito difícil, porque tivemos que ir a campo, mas obtivemos sucesso. Todos os condomínios foram identificados e ainda garantimos maior balneabilidade com essa obra. Temos certeza que a praia será própria para receber os capixabas", completou.
MENOS DE R$ 50 MIL DE CUSTO
Questionado pela reportagem da TV Gazeta sobre os custos da obra, o prefeito de Vitória relatou que o esforço maior foi na identificação dos imóveis irregulares, e que a intervenção não chegou a custar R$ 50 mil.
"A obra vai contribuir muito para o meio ambiente de Vitória. Aqui fizemos um trabalho específico de investigação. Claro que é uma premissa constante. Havendo necessidade, faremos em outros pontos. Mas aqui era urgente", concluiu Pazolini.