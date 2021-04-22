Pazolini pede desculpas a idosa que foi enganada na vacinação

O técnico em enfermagem foi afastado das suas funções, vai responder a processo administrativo e pode ser até demitido. A idosa foi vacinada na própria US de Santo André logo após a Secretaria Municipal de Saúde tomar conhecimento da irregularidade cometida pelo servidor.
No encontro desta tarde, o prefeito se desculpou e disse à moradora que é compromisso da Prefeitura de Vitória
vacinar, cuidar e zelar pela vida de todos os moradores. “A atual gestão repudia veementemente este tipo de conduta e preza pela atenção e profissionalismo dos servidores atuantes nos serviços de saúde, sobretudo profissionais que fazem parte da campanha de vacinação contra a Covid-19”, disse Pazolini.
Muito tímida no gabinete do prefeito, a doce dona Zélia, que tem cinco filhos e mais de 15 netos, agradeceu o gesto da PMV: “Estou feliz por ter conseguido tomar a segunda dose depois desse problema que ocorreu. Agradeço ao prefeito Pazolini
por ter me recebido para se desculpar em nome do município”.
A assessoria da Prefeitura de Vitória informou que o servidor, logo após o ocorrido, foi afastado e já foi instaurado um procedimento administrativo-disciplinar, que pode resultar até mesmo na demissão do técnico em enfermagem.
De acordo com a Lei 11.240/21, sendo comprovada a infração do agente público, conforme previsto no inciso I do § 1º e no § 2º do art. 1º, será aplicada multa de até 8 mil Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs (R$ 29 mil), pelo não cumprimento da vacinação, deixando propositalmente de inocular o imunizante no usuário do SUS.