Pazolini pede desculpas a idosa que foi enganada na vacinação

Em seu gabinete na PMV, Pazolini conversa com dona Zélia Crédito: Jansen Lube/PMV

O técnico em enfermagem foi afastado das suas funções, vai responder a processo administrativo e pode ser até demitido. A idosa foi vacinada na própria US de Santo André logo após a Secretaria Municipal de Saúde tomar conhecimento da irregularidade cometida pelo servidor.

No encontro desta tarde, o prefeito se desculpou e disse à moradora que é compromisso da Prefeitura de Vitória vacinar, cuidar e zelar pela vida de todos os moradores. “A atual gestão repudia veementemente este tipo de conduta e preza pela atenção e profissionalismo dos servidores atuantes nos serviços de saúde, sobretudo profissionais que fazem parte da campanha de vacinação contra a Covid-19”, disse Pazolini.

Muito tímida no gabinete do prefeito, a doce dona Zélia, que tem cinco filhos e mais de 15 netos, agradeceu o gesto da PMV: “Estou feliz por ter conseguido tomar a segunda dose depois desse problema que ocorreu. Agradeço ao prefeito Pazolini por ter me recebido para se desculpar em nome do município”.

A assessoria da Prefeitura de Vitória informou que o servidor, logo após o ocorrido, foi afastado e já foi instaurado um procedimento administrativo-disciplinar, que pode resultar até mesmo na demissão do técnico em enfermagem.