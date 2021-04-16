Estação de esgoto de Jardim Camburi será desativada até 2025

Estação de esgoto será desativada em Jardim Camburi Crédito: Divulgação | Cesan

A atual Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Jardim Cambur i, que fica em uma área do aeroporto de Vitória, deverá ser desativada até 2025. Segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan ), a ideia é construir em outro local, em até três anos após procedimento licitatório, uma estação com tecnologias mais avançadas que permitam eficiência superior a 90%, com eliminação da emissão de odores e atendendo aos parâmetros de reúso para fins industriais. Até o momento, o novo projeto não tem localização definida.

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A atual área preenchida pela estação de tratamento pertence à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), sendo que, com a desativação da ETE, o espaço será devolvido à companhia. Em nota, a Infraero informou, no entanto, que está providenciando a correção do registro desta área, que deverá ser destinada à Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

De acordo com a Cesan, a estação atual tem capacidade de 472 litros por segundo, ao passo que a nova estrutura receberá o esgoto dos mesmos bairros de abrangência e vai gerar uma vazão de água de reuso de 200 litros por segundo.

Isso significa dizer, também segundo a Cesan, que a tecnologia a ser utilizada, do reuso de água, vai gerar economia do recurso hídrico, pois a indústria passará a utilizar o esgoto tratado e adaptado para suas atividades, em vez de usar a água que vem do manancial. Neste caso, significará uma redução de aproximadamente 10% na captação do rio Santa Maria da Vitória.

A abrangência permanecerá a mesma, sendo que a nova estação continuará atendendo aos seguintes bairros:

Vitória

Antônio Honório

Boa Vista

Goiabeiras

Jabour

Jardim Camburi

Jardim da Penha

Maria Ortiz

Mata da Praia

Morada de Camburi

Pontal de Camburi

Bairro República

Solon Borges

Segurança do Lar

Serra

Eurico Salles

Bairro de Fátima

Hélio Ferraz

Conjunto Carapina I

Manoel Plaza

Rosário de Fátima

PROMESSA DE ACABAR COM O CHEIRO FORTE NO BAIRRO

Na visão do deputado estadual Fabrício Gandini, presidente da frente parlamentar que fiscaliza o saneamento sanitário no Estado, a modelagem que vem sendo proposta, de retirada da estação e construção de uma mais moderna, é muito positiva. "A nova, que não deverá ser no mesmo lugar, será mais eficiente, não emitindo, por exemplo, o cheiro que hoje é um grande impacto para o bairro e para o turismo, por ser na frente da praia", iniciou.

Segundo o político, o esgoto tratado atualmente é lançado no manguezal, o que está longe de ser o ideal. "Com a nova estação o esgoto vai passar a ir para reuso, então só vejo benefícios. É claro que a desativação tem que ocorrer com a retirada de todo o material que ficou depositado por anos ou décadas. Se tudo for feito com responsabilidade, vai ser muito bom para a região, para as águas, para o manguezal e para as pessoas que moram no entorno", completou.

O QUE DIZEM OS MORADORES

Para quem mora no bairro de Jardim Camburi, onde atualmente está a estação de tratamento, a notícia da desativação é motivo de comemoração. Segundo o presidente da Associação Comunitária (ACJAC), Aloísio Muruce, a retirada da ETE representa o fim do incômodo com o odor e também a abertura de espaço para mais desenvolvimento local.