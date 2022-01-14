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Noroeste do ES

Dois trabalhadores são soterrados em obra de esgoto em Colatina

Um deles, resgatado com vida, foi atendido por uma ambulância do Samu. Segundo a prefeitura da cidade, a outra vítima morreu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jan 2022 às 11:53

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 11:53

Local de trabalho onde homens foram soterrados, em Colatina
Local de trabalho onde homens foram soterrados, em Colatina Crédito: Divulgação/PM
Dois trabalhadores de uma obra de melhorias na rede de esgoto do bairro São Judas Tadeu, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram soterrados durante o trabalho na manhã desta sexta-feira (14). Segundo informações da prefeitura da cidade, uma das vítimas foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e a outra veio a óbito. O homem morto foi identificado como Wellington de Carvalho Moura. 
O resgatado, José Wellington Mendonça, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), consciente, e encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, no município. Segundo a Prefeitura de Colatina, durante a tarde, o homem recebeu alta. 
A obra é do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) e os funcionários são de uma empresa terceirizada. 
Botas de um dos trabalhadores que foram soterrados em uma obra do Sanear.
Botas de um dos trabalhadores que foram soterrados em uma obra do Sanear. Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a Prefeitura confirma a ocorrência de um acidente durante execução de obra em rede de esgoto realizada por empresa terceirizada contratada pelo Sanear, na manhã desta sexta-feira, na Rua Fioravante Rossi, em São Judas Tadeu. 
"Dois trabalhadores foram atingidos pelo desabamento de um barranco, sendo que uma das vítimas foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e a outra veio a óbito", diz a nota da prefeitura.
"O Sanear lamenta profundamente a morte do servidor e afirma que está prestando assistência junto à família, além de acompanhar o atendimento médico da vítima resgatada, que receberá toda assistência necessária", finaliza o texto.
O corpo do trabalhador foi retirada do esgoto já sem vida durante esta tarde, e deixado aos cuidados da Polícia Civil, segundo o Corpo de Bombeiros.
A Polícia Civil foi demandada pela reportagem. O texto será atualizado quando houver retorno.
Com informações da TV Gazeta Noroeste

Atualização

14/01/2021 - 12:28
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura Colatina confirmou que um trabalhador morreu após o acidente. 

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