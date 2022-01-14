Dois trabalhadores são soterrados em obra de esgoto em Colatina

Local de trabalho onde homens foram soterrados, em Colatina Crédito: Divulgação/PM

Dois trabalhadores de uma obra de melhorias na rede de esgoto do bairro São Judas Tadeu, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, foram soterrados durante o trabalho na manhã desta sexta-feira (14). Segundo informações da prefeitura da cidade, uma das vítimas foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e a outra veio a óbito. O homem morto foi identificado como Wellington de Carvalho Moura.

O resgatado, José Wellington Mendonça, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), consciente, e encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, no município. Segundo a Prefeitura de Colatina, durante a tarde, o homem recebeu alta.

A obra é do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) e os funcionários são de uma empresa terceirizada.

Botas de um dos trabalhadores que foram soterrados em uma obra do Sanear. Crédito: Leitor | A Gazeta

Em nota, a Prefeitura confirma a ocorrência de um acidente durante execução de obra em rede de esgoto realizada por empresa terceirizada contratada pelo Sanear, na manhã desta sexta-feira, na Rua Fioravante Rossi, em São Judas Tadeu.

"Dois trabalhadores foram atingidos pelo desabamento de um barranco, sendo que uma das vítimas foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e a outra veio a óbito", diz a nota da prefeitura.

"O Sanear lamenta profundamente a morte do servidor e afirma que está prestando assistência junto à família, além de acompanhar o atendimento médico da vítima resgatada, que receberá toda assistência necessária", finaliza o texto.

O corpo do trabalhador foi retirada do esgoto já sem vida durante esta tarde, e deixado aos cuidados da Polícia Civil, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil foi demandada pela reportagem. O texto será atualizado quando houver retorno.

Com informações da TV Gazeta Noroeste