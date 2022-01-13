Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ligeira baixa

Após chuvas, nível do Rio Doce começa a baixar em Linhares e Colatina

Em Linhares, a água chegou a 5,80 metros de altura nesta manhã. No final da tarde, a marcação já era de 5,76 metros; já em Colatina, a água do rio chegou a medir 7, 79 m de altura durante a madrugada de quinta-feira (13)
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

13 jan 2022 às 20:34

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 20:34

Rio Doce atingiu 5,26 metros nesta quarta-feira em Linhares
Rio Doce atingiu 5,80 metros nesta quinta-feira (13) em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
O nível do Rio Doce vem apresentando ligeira baixa após chegar, em Linhares, a 5,80 m de altura na manhã desta quinta-feira (13). No final da tarde, a marcação já era de 5,76 m.
A previsão da Defesa Civil é de que haja uma estabilização a partir de agora e de que essa baixa no nível de água do Rio Doce seja contínua. O diretor da Defesa Civil, Antônio Carlos dos Santos, explica que a redução no nível de água deve ser de 10 a 15 centímetros de quinta-feira (13) para sexta-feira (14).
“A gente vem percebendo uma redução no nível da água do Rio Doce em outras regiões, também em Ponte Nova, Nova Era, Governador Valadares, em Minas Gerais e na barragem de Mascarenhas. Linhares começou a acompanhar essa redução agora, então, a gente acredita que a água do Rio Doce deve abaixar sim, nas próximas horas”, afirmou.
Em Linhares, dois abrigos foram montados. No ginásio, do bairro Conceição, há 13 famílias, que totalizam 25 adultos e 10 crianças. Já no novo abrigo montado no ginásio poliesportivo do bairro Araça, estão 5 famílias, sendo 15 adultos e 8 crianças. Essas são as famílias resgatadas por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o (NOTAER) que chegou em Linhares no início da tarde.
De acordo com a Defesa Civil, os resgates devem continuar nesta sexta-feira (14) nas regiões de Jataipeba, Agrovila e Povoação.

SITUAÇÃO EM COLATINA

Em Colatina, também no Norte do estado, a tendência é a mesma de redução no nível de água do Rio Doce. A Defesa Civil da cidade informou que a água chegou a medir 7, 79 m de altura durante a madrugada desta quinta-feira (13). No início da noite já estava em 7,32 m. Cerca de 29 famílias foram para casa de parentes ou amigos, mas a Defesa Civil diz que o número de famílias que tiveram prejuízo é maior. É o caso de quem vive da renda de hortas no bairro Maria das Graças, que perderam toda a produção.
Segundo a Defesa Civil de Colatina, ainda não há um prazo para que as famílias voltem para casa, porque o Rio Doce continua acima da cota de inundação, que é de 5,80 m de altura. Essas famílias só devem retornar para casa quando o nível sair da cota de alerta e de atenção, ou seja, quando estiver abaixo de 4,60 m de altura.

RESGATE DE HELICÓPTERO

Diante da cheia do Rio Doce, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) precisou ser acionado para dar apoio à Defesa Civil de Linhares e resgatar famílias que estavam ilhadas na tarde desta quinta-feira (13). O pedido de resgate foi feito por parte do Corpo de Bombeiros.
Ao todo, estão sendo resgatadas cerca de 30 pessoas das comunidades de Jataipeba, Povoação e Agrovilla, que é uma região que fica em Pontal do Ipiranga. São 11 famílias, entre elas, estão 5 gestantes, e várias crianças. Segundo o Notaer, esses moradores estavam sem mantimentos e necessitavam ser retirados do local com urgência.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vídeo: Rio Doce invade pista da ES 248 entre Colatina e Linhares

Cheia do Rio Doce é a maior desde 2013 em Linhares

Vídeo: cheia do Rio Doce já pode ser vista às margens da BR 101, em Linhares

Rio Doce segue subindo e 12 famílias ficam desabrigadas em Linhares

Colatina: Rio Doce alaga bairros, interdita avenidas e pode subir mais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Rio Doce ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados