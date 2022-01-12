Colatina: Rio Doce alaga bairros, interdita avenidas e pode subir mais

Your browser does not support the video tag.

O volume do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Estado, continua subindo e deixando moradores desalojados. Segundo a Defesa Civil municipal, já são 22 famílias que precisaram sair de casa. Ao todo, até esta quarta-feira (12), são 76 pessoas desalojadas. A medição mais recente do órgão no início da tarde de hoje mostra que o rio já está em 7,67 metros. A tendência é que chegue a 7,80 metros ainda nesta quarta.

O rio ultrapassou a cota de inundação — que ocorre a partir dos 5,80 metros — na manhã de terça-feira (11). Já há pontos de alagamento nos bairros Marista, Martinelli, Maria das Graças e Vila Lenira. O trecho da avenida Beira-Rio, embaixo da ponte Florentino Avidos, no Centro, precisou ser interditado por causa da quantidade de água na via.

Veja quais são as ruas e avenidas que já estão interditadas em Colatina:

Av. José Zouian (Beira Rio Central)

Av. Beira-Rio (Acesso embaixo da ponte)

R: Benjamin Costa (Rua do Sanear)

R: Elpidio Ferreira da Silva (Rua do Faça fácil)

R: Afonso Linhalis (próximo ao Marista)

R: Ettore Dalmaschio (Rua do Recanto Gourmet)

Os desalojados estão na casa de familiares e amigos, de acordo com a Defesa Civil. Se o Rio Doce chegar aos 7,80 metros, como está previsto, mais pessoas podem precisar sair de casa, já que a água deve alargar também a Rua Alexandre Calmon, no Centro do município, que tem a cota de alagamento de 7,60 metros.

Comunicado da prefeitura alerta para as cotas de inundações nos pontos monitorados. Crédito: Prefeitura de Colatina

RIO SANTA MARIA

O município também registrou alagamentos no bairro Vila Lenira, por causa do transbordamento do rio Santa Maria.

Your browser does not support the video tag.