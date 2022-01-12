Colatina: Rio Doce alaga bairros, interdita avenidas e pode subir mais

O volume do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Estado, continua subindo e deixando moradores desalojados. Segundo a Defesa Civil municipal, já são 22 famílias que precisaram sair de casa. Ao todo, até esta quarta-feira (12), são 76 pessoas desalojadas. A medição mais recente do órgão no início da tarde de hoje mostra que o rio já está em 7,67 metros. A tendência é que chegue a 7,80 metros ainda nesta quarta.
O rio ultrapassou a cota de inundação — que ocorre a partir dos 5,80 metros — na manhã de terça-feira (11). Já há pontos de alagamento nos bairros Marista, Martinelli, Maria das Graças e Vila Lenira. O trecho da avenida Beira-Rio, embaixo da ponte Florentino Avidos, no Centro, precisou ser interditado por causa da quantidade de água na via.
Veja quais são as ruas e avenidas que já estão interditadas em Colatina:
- Av. José Zouian (Beira Rio Central)
- Av. Beira-Rio (Acesso embaixo da ponte)
- R: Benjamin Costa (Rua do Sanear)
- R: Elpidio Ferreira da Silva (Rua do Faça fácil)
- R: Afonso Linhalis (próximo ao Marista)
- R: Ettore Dalmaschio (Rua do Recanto Gourmet)
Os desalojados estão na casa de familiares e amigos, de acordo com a Defesa Civil. Se o Rio Doce chegar aos 7,80 metros, como está previsto, mais pessoas podem precisar sair de casa, já que a água deve alargar também a Rua Alexandre Calmon, no Centro do município, que tem a cota de alagamento de 7,60 metros.
RIO SANTA MARIA
O município também registrou alagamentos no bairro Vila Lenira, por causa do transbordamento do rio Santa Maria.
A Defesa Civil aponta, ainda, que o volume dos dois rios deve aumentar ainda mais devido às chuvas sobre a Bacia do Doce, em Minas Gerais, principalmente na Usina de Mascarenhas, que teve sua vazão de água quase que dobrada.