Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Colatina: Rio Doce alaga bairros, interdita avenidas e pode subir mais

Segundo a Defesa Civil, rio já ultrapassou a cota de inundação, que ocorre a partir dos 5,80 metros; 22 famílias precisaram sair de casa. Juntas, somam 76 pessoas desalojadas até esta quarta-feira (12)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2022 às 16:19

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:19

O volume do Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Estado, continua subindo e deixando moradores desalojados. Segundo a Defesa Civil municipal, já são 22 famílias que precisaram sair de casa. Ao todo, até esta quarta-feira (12), são 76 pessoas desalojadas. A medição mais recente do órgão no início da tarde de hoje mostra que o rio já está em 7,67 metros. A tendência é que chegue a 7,80 metros ainda nesta quarta.
O rio ultrapassou a cota de inundação — que ocorre a partir dos 5,80 metros — na manhã de terça-feira (11). Já há pontos de alagamento nos bairros Marista, Martinelli, Maria das Graças e Vila Lenira. O trecho da avenida Beira-Rio, embaixo da ponte Florentino Avidos, no Centro, precisou ser interditado por causa da quantidade de água na via.
Veja quais são as ruas e avenidas que já estão interditadas em Colatina:
  • Av. José Zouian (Beira Rio Central)
  • Av. Beira-Rio (Acesso embaixo da ponte)
  • R: Benjamin Costa  (Rua do Sanear)
  • R: Elpidio Ferreira da Silva (Rua do Faça fácil)
  • R: Afonso Linhalis (próximo ao Marista)
  • R: Ettore Dalmaschio (Rua do Recanto Gourmet)

Veja Também

Vídeo mostra bairro alagado por causa da cheia do Rio Doce em Linhares

Cheia do Rio Doce causa alagamentos em Linhares e Colatina

Os desalojados estão na casa de familiares e amigos, de acordo com a Defesa Civil. Se o Rio Doce chegar aos 7,80 metros, como está previsto, mais pessoas podem precisar sair de casa, já que a água deve alargar também a Rua Alexandre Calmon, no Centro do município, que tem a cota de alagamento de 7,60 metros.
Comunicado da prefeitura alerta para as cotas de inundações nos pontos monitorados.
Comunicado da prefeitura alerta para as cotas de inundações nos pontos monitorados. Crédito: Prefeitura de Colatina
RIO SANTA MARIA
O município também registrou alagamentos no bairro Vila Lenira, por causa do transbordamento do rio Santa Maria.
A Defesa Civil aponta, ainda, que o volume dos dois rios deve aumentar ainda mais devido às chuvas sobre a Bacia do Doce, em Minas Gerais, principalmente na Usina de Mascarenhas, que teve sua vazão de água quase que dobrada.

Veja Também

Trem de Passageiros da EFVM tem circulação suspensa devido às chuvas em MG

Chuvas que atingiram o Espírito Santo deixam 1.745 pessoas fora de casa

Chuva forte que causou transtornos em Minas pode ocorrer no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Colatina Minas Gerais Rio Doce ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados