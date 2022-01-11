Chuvas que atingiram o Espírito Santo deixam 1.745 pessoas fora de casa

Bairro Olaria, próximo do Rio Doce, em Linhares, sofre com alagamento Crédito: Eduardo Dias

1.745 pessoas tivessem que deixar as casas delas. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (11), são 1.378 desalojados (quando a pessoa pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes) e 367 desabrigados (quando a pessoa não tem para onde ir e depende de um abrigo). As chuvas que atingem o Espírito Santo desde o final de semana fizeram com ques. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (11), são(quando a pessoa pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes) e(quando a pessoa não tem para onde ir e depende de um abrigo).

O levantamento da Defesa Civil indica que dez municípios possuem desalojados ou desabrigados. Conforme o documento, não há registro de desaparecimentos, pessoas feridas ou mortas no Estado por conta das chuvas. Castelo , no Sul do Estado, foi o município mais afetado, com 818 pessoas atingidas, entre desalojados e desabrigados.

Afonso Cláudio: 12 desalojados e 11 desabrigados

Alegre: 2 desalojados

Apiacá: 18 desalojados e seis desabrigados

Bom Jesus do Norte: 723 desalojados e 24 desabrigados

Castelo: 610 desalojados e 208 desabrigados

Colatina: um desalojado

Ibatiba: 60 desabrigados

Linhares: 26 desabrigados

Mimoso do Sul: 12 desalojados

Muqui: quatro desabrigados

O boletim detalha também que nos municípios de Afonso Cláudio, Bom Jesus do Norte, Castelo, Linhares e Muqui já há abrigados para as pessoas afetadas.

Colatina e Linhares , porém, ainda estão em situação delicada. O boletim da Defesa Civil Estadual traz que os municípios possuem alertas de risco hidrológico muito alto. Castelo, cidade com o maior número de pessoas afetadas pelas chuvas, tem dois alertas de moderados em vigência, para risco hidrológico e risco de movimento de massas.

Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de alerta Crédito: Gabriela Fardin

Das cidades que possuem pessoas desalojadas ou desabrigadas, oito possuem alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) em vigência. Ao todo, há 32 avisos para municípios do Estado.

Colatina: risco hidrológico muito alto

Linhares: risco hidrológico muito alto

Ibatiba: risco alto de movimento de massas

Alegre: risco hidrológico alto

Castelo: risco moderado de movimento de massas e hidrológico

Muqui: risco moderado de movimento de massas

Mimoso do Sul: risco moderado de movimento de massas

Afonso Cláudio: risco moderado de movimento de massas e hidrológico