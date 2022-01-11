Chuvas que atingiram o Espírito Santo deixam 1.745 pessoas fora de casa

As chuvas que atingem o Espírito Santo desde o final de semana fizeram com que 1.745 pessoas tivessem que deixar as casas delas. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (11), são 1.378 desalojados (quando a pessoa pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes) e 367 desabrigados (quando a pessoa não tem para onde ir e depende de um abrigo).
O levantamento da Defesa Civil indica que dez municípios possuem desalojados ou desabrigados. Conforme o documento, não há registro de desaparecimentos, pessoas feridas ou mortas no Estado por conta das chuvas. Castelo, no Sul do Estado, foi o município mais afetado, com 818 pessoas atingidas, entre desalojados e desabrigados.
- Afonso Cláudio: 12 desalojados e 11 desabrigados
- Alegre: 2 desalojados
- Apiacá: 18 desalojados e seis desabrigados
- Bom Jesus do Norte: 723 desalojados e 24 desabrigados
- Castelo: 610 desalojados e 208 desabrigados
- Colatina: um desalojado
- Ibatiba: 60 desabrigados
- Linhares: 26 desabrigados
- Mimoso do Sul: 12 desalojados
- Muqui: quatro desabrigados
O boletim detalha também que nos municípios de Afonso Cláudio, Bom Jesus do Norte, Castelo, Linhares e Muqui já há abrigados para as pessoas afetadas.
Colatina e Linhares, porém, ainda estão em situação delicada. O boletim da Defesa Civil Estadual traz que os municípios possuem alertas de risco hidrológico muito alto. Castelo, cidade com o maior número de pessoas afetadas pelas chuvas, tem dois alertas de moderados em vigência, para risco hidrológico e risco de movimento de massas.
Das cidades que possuem pessoas desalojadas ou desabrigadas, oito possuem alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) em vigência. Ao todo, há 32 avisos para municípios do Estado.
- Colatina: risco hidrológico muito alto
- Linhares: risco hidrológico muito alto
- Ibatiba: risco alto de movimento de massas
- Alegre: risco hidrológico alto
- Castelo: risco moderado de movimento de massas e hidrológico
- Muqui: risco moderado de movimento de massas
- Mimoso do Sul: risco moderado de movimento de massas
- Afonso Cláudio: risco moderado de movimento de massas e hidrológico
O boletim detalhou também que Mimoso do Sul foi a cidade no Espírito Santo com o maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas, com 22,60 milímetros. Afonso Cláudio (20,82 mm), Guaçuí (18 mm), Colatina (13,19 mm), Santa Teresa (12,20 mm) e Iúna (12 mm) fecham a lista.