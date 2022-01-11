Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Chuvas que atingiram o Espírito Santo deixam 1.745 pessoas fora de casa

Boletim da Defesa Civil Estadual, emitido na manhã desta terça-feira (11), aponta para 1.378 desalojados e 367 desabrigados após chuvas no Estado; Castelo é o município com mais afetados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:30

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:30

Bairro Olaria, próximo do Rio Doce, em Linhares, sofre com alagamento
Bairro Olaria, próximo do Rio Doce, em Linhares, sofre com alagamento Crédito: Eduardo Dias
As chuvas que atingem o Espírito Santo desde o final de semana fizeram com que 1.745 pessoas tivessem que deixar as casas delas. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (11), são 1.378 desalojados (quando a pessoa pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes) e 367 desabrigados (quando a pessoa não tem para onde ir e depende de um abrigo).
O levantamento da Defesa Civil indica que dez municípios possuem desalojados ou desabrigados. Conforme o documento, não há registro de desaparecimentos, pessoas feridas ou mortas no Estado por conta das chuvas. Castelo, no Sul do Estado, foi o município mais afetado, com 818 pessoas atingidas, entre desalojados e desabrigados.
  • Afonso Cláudio: 12 desalojados e 11 desabrigados
  • Alegre: 2 desalojados
  • Apiacá: 18 desalojados e seis desabrigados
  • Bom Jesus do Norte: 723 desalojados e 24 desabrigados
  • Castelo: 610 desalojados e 208 desabrigados
  • Colatina: um desalojado
  • Ibatiba: 60 desabrigados
  • Linhares: 26 desabrigados
  • Mimoso do Sul: 12 desalojados
  • Muqui: quatro desabrigados
O boletim detalha também que nos municípios de Afonso Cláudio, Bom Jesus do Norte, Castelo, Linhares e Muqui já há abrigados para as pessoas afetadas.
Colatina e Linhares, porém, ainda estão em situação delicada. O boletim da Defesa Civil Estadual traz que os municípios possuem alertas de risco hidrológico muito alto. Castelo, cidade com o maior número de pessoas afetadas pelas chuvas, tem dois alertas de moderados em vigência, para risco hidrológico e risco de movimento de massas.
Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de alerta
Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de alerta Crédito: Gabriela Fardin
Das cidades que possuem pessoas desalojadas ou desabrigadas, oito possuem alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) em vigência. Ao todo, há 32 avisos para municípios do Estado.
  • Colatina: risco hidrológico muito alto
  • Linhares: risco hidrológico muito alto
  • Ibatiba: risco alto de movimento de massas
  • Alegre: risco hidrológico alto
  • Castelo: risco moderado de movimento de massas e hidrológico
  • Muqui: risco moderado de movimento de massas
  • Mimoso do Sul: risco moderado de movimento de massas
  • Afonso Cláudio: risco moderado de movimento de massas e hidrológico
O boletim detalhou também que Mimoso do Sul foi a cidade no Espírito Santo com o maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas, com 22,60 milímetros. Afonso Cláudio (20,82 mm), Guaçuí (18 mm), Colatina (13,19 mm), Santa Teresa (12,20 mm) e Iúna (12 mm) fecham a lista.

LEIA MAIS SOBRE A CHUVA NO ES

Cheia do Rio Doce causa alagamentos em Linhares e Colatina

Rio Doce recebe novo alerta e famílias ficam desabrigadas em Linhares

Rio transborda e alaga ruas em cidades do Sul do Espírito Santo

Em Colatina, nível do Rio Doce ultrapassa cota de alerta

Após chuva, municípios do Sul do ES amanhecem com alagamentos e deslizamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Castelo chuva Chuva no ES Colatina espírito santo Ibatiba Linhares Mimoso do Sul Afonso Cláudio Muqui Bom Jesus do Norte Apiacá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados