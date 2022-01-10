Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo e fotos

Rio transborda e alaga ruas em cidades do Sul do Espírito Santo

Após chuva, Rio Itabapoana transbordou e causou prejuízos em Bom Jesus do Norte e em Mimoso do Sul. Nas duas cidades, 706 pessoas tiveram que sair de casa
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 jan 2022 às 20:06

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 20:06

As ruas de Bom Jesus do Norte e de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, ficaram totalmente alagadas após o Rio Itabapoana – que corta os dois municípios – transbordar. Um vídeo e fotos registradas por moradores mostram a quantidade de água que tomou conta da região.
Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul
Após chuva, ruas em Mimoso do Sul ficaram alagadas Crédito: Yasmin Pinto Rodrigues
De acordo com a Defesa Civil de Bom Jesus do Norte, alagamentos após o rio transbordar atingiram 63% da cidade. A chuva afetou principalmente os bairros Silvana e Centro e deixou 679 pessoas desalojadas e 14 desabrigadas na cidade. “Essas famílias estão em escolas do município, em salas individuais devido à pandemia da Covid-19”, explicou o coordenador do órgão, Carlos José Ribeiro Vieira.
Segundo ele, apesar de a chuva ter cessado na região, o rio está oscilando e subindo de nível lentamente, cerca de três centímetros por hora. “Das 10h às 13h, ele estabilizou e depois voltou a subir vagarosamente. Estamos monitorando o tempo todo”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Bom Jesus do Norte.

Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Bom Jesus do Norte

MIMOSO DO SUL

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira, cinco famílias – um total de 12 pessoas – ficaram desalojadas, e um morador ficou desabrigada por causa dos alagamentos. Além disso, foi registrado um deslizamento de duas rochas no trecho da ES 177 , mas as pedras já foram retiradas do local.
Leonardo Ferreira explicou que além do monitoramento feito pela Defesa Civil, outras secretarias ajudam a atender as ocorrências. “Estamos com uma equipe para fazer a retirada dos móveis, a equipe da Ação Social, da Limpeza Urbana e da Saúde. A PM também está dando apoio para direcionar o trânsito”, declarou.
Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Mimoso do Sul
Rio Itabapoana transborda e ruas ficaram alagadas no distrito Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul Crédito: Yasmin Pinto Rodrigues
Durante a tarde, a chuva cessou, mas o Rio Itabapoana está 3,35 metros acima do nível normal. “Nossa maior preocupação é o risco hidrológico aqui no distrito de Ponte (de Itabapoana), devido à aguas que desembocam no Itabapoana e vem do Caparaó”, disse o coordenador.
O empresário Sérgio Gomes, que mora no distrito Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, contou que apesar da chuva ter parado, o rio continua subindo. “A água atingiu a casa da minha mãe, que mora no andar de baixo. E quando passa um caminhão, a água é jogada para dentro de casa”, relatou.

Ruas ficam alagadas após rio transbordar em Mimoso do Sul

Veja Também

ES recebe três novos alertas para chuva forte; veja cidades

Após chuva, municípios do Sul do ES amanhecem com alagamentos e deslizamentos

Chuvas do final de semana deixam 388 pessoas fora de casa no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES defesa civil Mimoso do Sul Bom Jesus do Norte ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados