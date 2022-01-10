Chuvas do final de semana deixam 388 pessoas fora de casa no ES

Vários bairros de Castelo ficaram inundados na manhã deste domingo (9) Crédito: Redes sociais

388 pessoas tiveram que deixar suas casas por conta das fortes chuvas que atingiram o 371 desalojados (quando a pessoa pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes) e 17 desabrigados (quando a pessoa não tem para onde ir e depende de um abrigo). Um boletim da Defesa Civil Estadual apontou quepor conta das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo desde o sábado (8). Conforme o documento, emitido na manhã desta segunda-feira (10), são(quando a pessoa pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes)(quando a pessoa não tem para onde ir e depende de um abrigo).

O levantamento indica que oito municípios tiveram pessoas atingidas por desastres. Castelo , na região Sul do Estado, teve o maior número de afetados, com 160 desalojados.

Afonso Cláudio: 19 desalojados e dois desabrigados

Alegre: dois desalojados

Apiacá: seis desabrigados

Bom Jesus do Norte: 78 desalojados e cinco desabrigados

Castelo: 160 desalojados

Ibatiba: 100 desalojados

Mimoso do Sul: 12 desalojados

Muqui: quatro desabrigados

Das cidades afetadas, seis possuem alertas em vigência emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Alegre, Castelo e Ibatiba, inclusive, possuem dois alertas simultâneos, para risco hidrológico e risco de movimentação de massas, ou seja, de deslizamentos de terras.

Ibatiba: risco alto de movimento de massas e risco hidrológico moderado

Muqui: risco moderado de movimento de massas

Alegre: risco hidrológico alto e risco moderado de movimento de massas

Castelo: risco hidrológico moderado e risco moderado de movimento de massas

Mimoso do Sul: risco moderado de deslizamento de massas

Afonso Cláudio: risco moderado de movimento de massas

Ainda conforme o levantamento, há outros 29 alertas para as cidades capixabas. Oito deles são de risco alto, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Guaçuí, Iúna e Ibitirama possuem avisos de deslizamentos, enquanto Linhares Colatina e Baixo Guandu para risco hidrológico. Cachoeiro de Itapemirim possui alertas para as ambos os desastres.

IBATIBA É A CIDADE ONDE MAIS CHOVEU NO ES EM 24H

Ibatiba, no Sul do Estado, foi a cidade do Espírito Santo que registrou o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas, ainda com informações do Boletim da Defesa Civil expedido na manhã desta segunda-feira (10). De acordo com o documento, foram 95 mm observados no período.

Em seguida, vêm os municípios de Pancas (93,8 mm) e Ibitirama (63,4 mm). A única cidade da Grande Vitória na lista é Guarapari, que foi a 13ª cidade com o maior volume de chuvas, com 37 mm. Confira a lista: