Após chuva, municípios do Sul do ES amanhecem com alagamentos e deslizamentos

Ibatiba, Muniz Freire e Na manhã desta segunda-feira (10), municípios da região Sul do Espírito Santo ainda enfrentavam problemas por conta das chuvas do fim de semana. Ruas amanheceram alagadas por conta da elevação do nível dos rios nos municípios de Guaçuí Cachoeiro de Itapemirim . Por segurança, moradores precisaram sair de casa.

O nível do Rio Itapemirim atingiu a marca de 3 metros na noite de domingo (09), mas no final da manhã desta segunda já havia baixado para 2,80 metros. No distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, a água invadiu casas e famílias foram orientadas a deixar as residências até o rio baixar o nível.

Alagamento nas ruas do distrito de Pacotuba Crédito: João Henrique Castro

IBATIBA

Em Ibatiba, a prefeitura informou que a chuva voltou a cair forte e constante no município entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda. O nível do Rio Pardo e de outros cursos d’água que cortam a cidade voltou a subir, alagando ruas e casas em bairros da cidade, além de provocar estragos na zona rural.

Além de ruas e casas alagadas, no local, também houve queda de barreiras Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Ibatiba

A água chegou a alagar, inclusive, pontos do centro da cidade, como perto da Praça David Gomes e ruas próximas, como a Rua Nacif Alcure Sobrinho, deixando moradores presos em casa até que as águas baixassem. O bairro Boa Esperança, que teve problemas no domingo, também voltou a ter ruas alagadas.

Outro bairro atingido foi o Floresta 2, onde um poste caiu e atingiu parte de uma casa em construção. Além de ruas e casas alagadas, no local, também houve queda de barreiras. Uma dessas barreiras atingiu uma residência que foi interditada pela Defesa Civil Municipal e os moradores saíram para casa de parentes.

Segundo a prefeitura, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão fazendo levantamentos sobre as condições das famílias atingidas.

GUAÇUÍ

Em Guaçuí, houve o registro de alagamento na Rua José Beato, Juvenal Nolasco, Agenor Luiz Thomé, Roberto Mendes, Beco do Banestes, Rua Hildebrando Machado, entre outros pontos no centro da cidade.

Ruas do centro de Guaçuí amanhecem alagadas Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo a Defesa Civil de Guaçuí, eles estão aguardando e monitorando o nível das águas baixarem para poder realizar um novo levantamento de dados. Até o momento não há desalojados e desabrigados.

MUNIZ FREIRE

Segundo a Defesa Civil de Muniz Freire, na comunidade de Assunção foi registrada queda de barreira bloqueando o acesso da comunidade ao asfalto. Na localidade de Alto Cachoeira, uma casa foi interditada após ser atingida por uma barreira. Já em Vieira Machado, o muro de uma residência desabou, mas ninguém ficou ferido. Em outra residência, parte de uma tapagem externa também foi atingida. O prefeito Dito Silva afirmou que a Defesa Civil e de mais secretarias vêm trabalhando desde a manhã de domingo (9) para minimizar os impactos do grande volume de chuvas que vem sendo registrados.

"Estive acompanhando de perto o trabalho da Defesa Civil, equipes da secretaria de Obras e Assistência Social neste domingo. Todos estão de parabéns pela atuação na prestação de serviço ao nosso povo. O volume de acumulado da água da chuva foi grande, chegou a 78 milímetros na sede e 93 na comunidade de Fortaleza em Piaçu. Nossas equipes continuam percorrendo o município na manhã desta segunda," ressaltou o prefeito.

Deslizamento de terra em Muniz Freire Crédito: Divulgação/ Muniz Freire