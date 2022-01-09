Trem de Passageiros da EFVM tem circulação suspensa devido às chuvas em MG

As viagens de trem pela EFVM estarão temporariamente suspensas a partir desta segunda (10)

Os passageiros têm a opção de remarcar ou cancelar as passagens sem multa em até 30 dias. Mais informações sobre a suspensão podem ser obtidas por meio do Alô Ferrovias (08002857000), canal de atendimento gratuito mantido pela Vale para esclarecimento de dúvidas, críticas e sugestões.