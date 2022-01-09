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Suspensão temporária

Trem de Passageiros da EFVM tem circulação suspensa devido às chuvas em MG

A interrupção nas viagens ocorrerão já nesta segunda-feira (10), segundo a Vale, que opera a linha e composições. Não foi informado prazo para a reativação das viagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2022 às 18:18

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 18:18

Trem de passageiros Vitória a Minas
As viagens de trem pela EFVM estarão temporariamente suspensas a partir desta segunda (10) Crédito: Vale/Divulgação
Trem de Passageiros da EFVM tem circulação suspensa devido às chuvas em MG
O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas terá circulação temporariamente suspensa nos dois sentidos a partir desta segunda-feira (10), visando garantir a segurança dos passageiros e equipe de operação, em razão das fortes chuvas que atingem a região, especialmente em Minas Gerais.

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Os passageiros têm a opção de remarcar ou cancelar as passagens sem multa em até 30 dias. Mais informações sobre a suspensão podem ser obtidas por meio do Alô Ferrovias (08002857000), canal de atendimento gratuito mantido pela Vale para esclarecimento de dúvidas, críticas e sugestões.
A mineradora não informou sobre quando as viagens serão retomadas. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Em atitude semelhante à Vale, a Águia Branca suspendeu as viagens terrestres entre Viçosa (MG) e Vitória, devido à interdição da rodovia estadual MG-329, na altura do KM 106, na região da Zona da Mata. A suspensão ocorre já nesta segunda-feira (10).

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