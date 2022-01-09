Trem de Passageiros da EFVM tem circulação suspensa devido às chuvas em MG
O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas terá circulação temporariamente suspensa nos dois sentidos a partir desta segunda-feira (10), visando garantir a segurança dos passageiros e equipe de operação, em razão das fortes chuvas que atingem a região, especialmente em Minas Gerais.
Os passageiros têm a opção de remarcar ou cancelar as passagens sem multa em até 30 dias. Mais informações sobre a suspensão podem ser obtidas por meio do Alô Ferrovias (08002857000), canal de atendimento gratuito mantido pela Vale para esclarecimento de dúvidas, críticas e sugestões.
A mineradora não informou sobre quando as viagens serão retomadas.
TRANSPORTE TERRESTRE
Em atitude semelhante à Vale, a Águia Branca suspendeu as viagens terrestres entre Viçosa (MG) e Vitória, devido à interdição da rodovia estadual MG-329, na altura do KM 106, na região da Zona da Mata. A suspensão ocorre já nesta segunda-feira (10).