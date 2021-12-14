Bahia e Minas Gerais devem continuar com chuvas acima da média

Região de Itamaraju, na Bahia, após ciclone. Estado decretou calamidade Crédito: Arthur Loures | @arthurlr23

As regiões norte de Minas Gerais e sul da Bahia, que recentemente sofreram com tempestades e inundações, devem continuar lidando com chuvas fortes nas próximas semanas.

Segundo a meteorologista Ana Clara Marques, do Climatempo, essas duas áreas devem ter registro de muita chuva na semana do Natal, de 21 a 27 de dezembro. A situação em ambos os estados deve seguir assim na última semana do ano e nos primeiros dias de 2022.

As tempestades que atingiram os dois estados nos últimos dias deixaram, pelo menos, dez mortos no interior da Bahia, segundo a Sudec (Defesa Civil do Estado da Bahia).

Até segunda (14), eram 51 cidades em situação de emergência no estado, com 200.297 pessoas afetadas pelos temporais, entre elas, 6.371 desabrigadas e outras 15.199 desalojadas.

Entre os municípios mais afetados estão Anagé, Camacan, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.

As fortes chuvas na região foram causadas pela ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), fenômeno comum nessa época do ano, e por uma área baixa pressão no Oceano Atlântico, o que é atípico.