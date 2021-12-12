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Inmet

ES recebe alerta amarelo para risco de chuvas intensas

Ao todo, 31 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta do Inmet, que é válido até a manhã de segunda-feira (13)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 dez 2021 às 14:17

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 14:17

Instituto emite alerta para chuvas intensas no ES
Instituto emite alerta para chuvas intensas no ES Crédito: Inmet
Alguns municípios das regiões Central, Sul e Noroeste do Espírito Santo estão em alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas  até as 11h da manhã de segunda-feira (13), segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Inmet destaca a possibilidade de volume de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos podem ser intensos, entre intensos 40-60 km/h no período. Mesmo que a previsão da meteorologia se confirme, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

AS CIDADES COM ALERTA

Ao todo, 31 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta amarelo do Inmet. São elas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Irupi
  21. Itaguaçu
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Mantenópolis
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Pancas
  30. São José do Calçado
  31. Venda Nova do Imigrante
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e recomenda ainda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, nem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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