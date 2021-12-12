ES recebe alerta amarelo para risco de chuvas intensas

Alguns municípios das regiões Central, Sul e Noroeste do Espírito Santo estão em alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas até as 11h da manhã de segunda-feira (13), segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Inmet destaca a possibilidade de volume de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos podem ser intensos, entre intensos 40-60 km/h no período. Mesmo que a previsão da meteorologia se confirme, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
AS CIDADES COM ALERTA
Ao todo, 31 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta amarelo do Inmet. São elas:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- São José do Calçado
- Venda Nova do Imigrante
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e recomenda ainda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, nem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.