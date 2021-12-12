ES recebe alerta amarelo para risco de chuvas intensas

Instituto emite alerta para chuvas intensas no ES Crédito: Inmet

O Inmet destaca a possibilidade de volume de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos podem ser intensos, entre intensos 40-60 km/h no período. Mesmo que a previsão da meteorologia se confirme, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

AS CIDADES COM ALERTA

Ao todo, 31 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta amarelo do Inmet. São elas:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alto Rio Novo Apiacá Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itaguaçu Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Mantenópolis Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas São José do Calçado Venda Nova do Imigrante

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e recomenda ainda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, nem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.