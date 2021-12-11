Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Campanha no ES arrecada alimentos para atingidos por chuva na Bahia

Doações dos capixabas serão levadas até a cidade de Itamaraju, uma das regiões mais atingidas pelo ciclone extratropical nos últimos dias
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 dez 2021 às 16:53

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 16:53

Doação de água e alimentos para famílias atingidas pelas fortes chuvas do Sul da Bahia
Milhares de famílias no Sul da Bahia receberam doação de água e cesta básica Crédito: Divulgação
O grande volume de chuvas nos últimos dias deixou muitas famílias desabrigadas e desalojadas no Sul da Bahia. A situação crítica despertou a solidariedade dos capixabas.
A diretoria da fábrica de refrigerantes Uai já doou uma carga de água mineral para a região com o intuito de ajudar as pessoas que moram nos locais mais devastados pelo ciclone extratropical. Mais de mil famílias receberam as doações.
O grupo agora realiza uma campanha de doações de cestas básicas. Quem quiser colaborar pode levar os itens até as fábricas da Serra e de São Mateus. A previsão é receber os donativos até a quarta-feira (15).
As cestas básicas arrecadadas serão levadas pela empresa até Itamaraju na próxima quinta-feira, 16 de dezembro.

ONDE DOAR

Os interessados em ajudar podem entregar as doações na duas unidades fabris da Uai, que ficam:
  • Serra: próximo ao Pró-Cidadão, na rua Alberto Sartório, n°10, Portal de Jacaraípe.
  • São Mateus: Rodovia Governador Mário Covas/BR101, Km 61, S/N°, Sítio Jabuticabal.
Também é possível entrar em contato por meio do Instagram e Facebook @refrigerantesuai, ou ainda por e-mail [email protected].

Veja Também

Bahia decreta estado de calamidade após ciclone causar chuvas intensas

Barragem se rompe após chuvas na Bahia e moradores deixam casas

Depois da chuva, como fica o tempo no fim de semana no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia chuva solidariedade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022
Galvão Bueno manda recado a Luís Roberto após afastamento da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados