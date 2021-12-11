Campanha no ES arrecada alimentos para atingidos por chuva na Bahia

O grande volume de chuvas nos últimos dias deixou muitas famílias desabrigadas e desalojadas no Sul da Bahia. A situação crítica despertou a solidariedade dos capixabas.
A diretoria da fábrica de refrigerantes Uai já doou uma carga de água mineral para a região com o intuito de ajudar as pessoas que moram nos locais mais devastados pelo ciclone extratropical. Mais de mil famílias receberam as doações.
O grupo agora realiza uma campanha de doações de cestas básicas. Quem quiser colaborar pode levar os itens até as fábricas da Serra e de São Mateus. A previsão é receber os donativos até a quarta-feira (15).
As cestas básicas arrecadadas serão levadas pela empresa até Itamaraju na próxima quinta-feira, 16 de dezembro.
ONDE DOAR
Os interessados em ajudar podem entregar as doações na duas unidades fabris da Uai, que ficam:
- Serra: próximo ao Pró-Cidadão, na rua Alberto Sartório, n°10, Portal de Jacaraípe.
- São Mateus: Rodovia Governador Mário Covas/BR101, Km 61, S/N°, Sítio Jabuticabal.
Também é possível entrar em contato por meio do Instagram e Facebook @refrigerantesuai, ou ainda por e-mail [email protected].