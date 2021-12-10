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Previsão do tempo

Depois da chuva, como fica o tempo no fim de semana no ES?

A semana foi de tempo fechado no Estado e algumas cidades tiveram prejuízos com grandes acumulados de chuva; nesta sexta (10), a instabilidade diminui
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 dez 2021 às 06:50

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 06:50

Fevereiro de 2021 terminou com um domingo de tempo instável na Grande Vitória
Céu com sol entre nuvens no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Depois de uma semana com muita chuva, o tempo volta a abrir no Espírito Santo. Apesar de poder chover em alguns momentos do dia, o sol deve predominar, de acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A partir desta sexta-feira (10), as áreas de instabilidade diminuem e pode chover de modo rápido e fraco durante o dia. As temperaturas sofrem pequena elevação.
No sábado (11), o sol fica entre nuvens em todo o Estado. Chove rápido na metade Norte, em alguns momentos do dia. Nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, o dia começa com o predomínio de sol, mas chove fraco à tarde. As temperaturas terão pequeno aumento durante o dia.
No domingo (12), o sol também fica entre nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. O vento sopra com intensidade moderada no Litoral Norte, com rajadas um pouco mais fortes no Litoral Sul.

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