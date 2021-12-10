Depois da chuva, como fica o tempo no fim de semana no ES?

Céu com sol entre nuvens no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Depois de uma semana com muita chuva, o tempo volta a abrir no Espírito Santo . Apesar de poder chover em alguns momentos do dia, o sol deve predominar, de acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A partir desta sexta-feira (10), as áreas de instabilidade diminuem e pode chover de modo rápido e fraco durante o dia. As temperaturas sofrem pequena elevação.

No sábado (11), o sol fica entre nuvens em todo o Estado. Chove rápido na metade Norte, em alguns momentos do dia. Nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, o dia começa com o predomínio de sol, mas chove fraco à tarde. As temperaturas terão pequeno aumento durante o dia.