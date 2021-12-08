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Vermelho

Instituto emite alerta de grande perigo para chuvas intensas no ES

De acordo com o Inmet, 37 cidades das regiões Serrana, Norte e Noroeste podem registrar temporais de até 100 mm/h até a manhã desta quinta (9); há ainda outros dois avisos para o Estado
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

08 dez 2021 às 13:14

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 13:14

Inmet
Os municípios principalmente do Norte e Noroeste do ES estão em alerta vermelho para chuvas, que podem chegar aos 100 mm/h até a manhã desta quinta (9) Crédito: Reprodução/Inmet
Alguns municípios das regiões Serrana, Norte e Noroeste do Espírito Santo estão em alerta de "grande perigo" para chuvas intensas entre o fim da manhã desta terça-feira (8) até as 10h da manhã desta quinta (9). Este aviso meteorológico é o de maior grau de severidade na classificação do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Quando ele é emitido, a área compreendida pelo comunicado recebe a cor vermelha.
Nestas condições, o Inmet destaca a possibilidade de temporais com chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia. Já os ventos podem ser superiores a 100 km/h no período. Caso a previsão da meteorologia se confirme, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

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O Inmet orienta desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se houver queda de raios. Em caso de enxurrada ou similar, a orientação é guardar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Além disso, é recomendado procurar abrigo em local seguro e evite permanecer ao ar livre.
Ao todo, 37 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta vermelho do Inmet, são elas:
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

MAIS ALERTAS

No mesmo período, outros dois alertas vigoram no Estado, desta forma cobrindo todo o território se somados ao vermelho. O que os diferem é o grau de classificação de severidade. Nos municípios contidos na pequena faixa laranja (perigo) do mapa abaixo, as chuvas devem ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos oscilando entre 60 e 100 km/h.
Inmet
Os alertas amarelo e laranja possuem grau de severidade menor, ainda assim as chuvas podem ocorrer em volumes significativos Crédito: Reprodução/Inmet
Neste aviso, que já se posiciona mais nas regiões Serrana e Grande Vitória, estão as cidades de Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Ibiraçu, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra e Vitória.
Por fim, existe ainda o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para municípios na faixa Centro-Sul do Estado e também na Região Metropolitana. Com grau de severidade menor, a precipitação nessas áreas pode acontecer com pancadas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos não devem ultrapassar os 60 km/h, de acordo com o Inmet.

MUNICÍPIOS EM ALERTA AMARELO

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Maria de Jetibá
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

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