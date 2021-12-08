Instituto emite alerta de grande perigo para chuvas intensas no ES

Os municípios principalmente do Norte e Noroeste do ES estão em alerta vermelho para chuvas, que podem chegar aos 100 mm/h até a manhã desta quinta (9) Crédito: Reprodução/Inmet

"grande perigo" para chuvas intensas entre o fim da manhã desta terça-feira (8) até as 10h da manhã desta quinta (9). Este aviso meteorológico é o de maior grau de severidade na classificação do Alguns municípios das regiões Serrana, Norte e Noroeste do Espírito Santo estão em alerta depara chuvas intensas entre o fim da manhã desta terça-feira (8) até as 10h da manhã desta quinta (9). Este aviso meteorológico é o de maior grau de severidade na classificação do Instituto Nacional de Meteorologia , o Inmet. Quando ele é emitido, a área compreendida pelo comunicado recebe a cor vermelha.

Nestas condições, o Inmet destaca a possibilidade de temporais com chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia. Já os ventos podem ser superiores a 100 km/h no período. Caso a previsão da meteorologia se confirme, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

O Inmet orienta desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se houver queda de raios. Em caso de enxurrada ou similar, a orientação é guardar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Além disso, é recomendado procurar abrigo em local seguro e evite permanecer ao ar livre.

Ao todo, 37 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta vermelho do Inmet, são elas:

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

MAIS ALERTAS

No mesmo período, outros dois alertas vigoram no Estado, desta forma cobrindo todo o território se somados ao vermelho. O que os diferem é o grau de classificação de severidade. Nos municípios contidos na pequena faixa laranja (perigo) do mapa abaixo, as chuvas devem ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos oscilando entre 60 e 100 km/h.

Os alertas amarelo e laranja possuem grau de severidade menor, ainda assim as chuvas podem ocorrer em volumes significativos Crédito: Reprodução/Inmet

Neste aviso, que já se posiciona mais nas regiões Serrana e Grande Vitória, estão as cidades de Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Ibiraçu, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra e Vitória.

Por fim, existe ainda o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para municípios na faixa Centro-Sul do Estado e também na Região Metropolitana. Com grau de severidade menor, a precipitação nessas áreas pode acontecer com pancadas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos não devem ultrapassar os 60 km/h, de acordo com o Inmet.

MUNICÍPIOS EM ALERTA AMARELO