Instituto emite alerta de grande perigo para chuvas intensas no ES

Alguns municípios das regiões Serrana, Norte e Noroeste do Espírito Santo estão em alerta de "grande perigo" para chuvas intensas entre o fim da manhã desta terça-feira (8) até as 10h da manhã desta quinta (9). Este aviso meteorológico é o de maior grau de severidade na classificação do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Quando ele é emitido, a área compreendida pelo comunicado recebe a cor vermelha.
Nestas condições, o Inmet destaca a possibilidade de temporais com chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia. Já os ventos podem ser superiores a 100 km/h no período. Caso a previsão da meteorologia se confirme, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.
O Inmet orienta desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se houver queda de raios. Em caso de enxurrada ou similar, a orientação é guardar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Além disso, é recomendado procurar abrigo em local seguro e evite permanecer ao ar livre.
Ao todo, 37 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta vermelho do Inmet, são elas:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
MAIS ALERTAS
No mesmo período, outros dois alertas vigoram no Estado, desta forma cobrindo todo o território se somados ao vermelho. O que os diferem é o grau de classificação de severidade. Nos municípios contidos na pequena faixa laranja (perigo) do mapa abaixo, as chuvas devem ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos oscilando entre 60 e 100 km/h.
Neste aviso, que já se posiciona mais nas regiões Serrana e Grande Vitória, estão as cidades de Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Ibiraçu, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra e Vitória.
Por fim, existe ainda o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para municípios na faixa Centro-Sul do Estado e também na Região Metropolitana. Com grau de severidade menor, a precipitação nessas áreas pode acontecer com pancadas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos não devem ultrapassar os 60 km/h, de acordo com o Inmet.
MUNICÍPIOS EM ALERTA AMARELO
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória