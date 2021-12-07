Previsão de chuva com trovoadas até quinta no Espírito Santo

Como mostrado pelo Climatempo, as chuvas se intensificam e os temporais ganham força a partir desta terça-feira (7) . De acordo com o Incaper, o tempo segue instável. O sol aparece pouco e há previsão de chuva em todas as regiões. Há, inclusive, um aviso meteorológico especial devido à possibilidade de chuva de granizo e descargas elétricas.

Em alguns momentos do dia, a chuva virá em forma de pancadas com trovoadas, podendo gerar acumulados em um curto período de tempo. O vento sopra com intensidade de moderada a forte e as temperaturas terão pequena queda em todo o Estado.

A quarta-feira (8) e a quinta-feira (9) também serão de tempo instável em todas as regiões. Chove em alguns momentos do dia, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente no Norte do Estado, onde podem ocorrer grandes acumulados de chuva em curto espaço de tempo.

Na sexta-feira (10) e no sábado (11), as áreas de instabilidade diminuem em todo o Espírito Santo, mas ainda chove fraco e ocasionalmente em todas as regiões. As temperaturas terão pequeno aumento nesses dias.