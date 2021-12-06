Semana começa com alerta de temporais no Espírito Santo

A semana começou com tempo mais fechado na Grande Vitória e com chances de temporais em boa parte do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Para a alegria de muitos capixabas, boa parte do último fim de semana foi de sol firme em várias regiões do Espírito Santo , o que proporcionou que muitas pessoas pudessem curtir uma praia e aproveitar o dia. Mas a chuva ainda não vai deixar de marcar presença no cotidiano do Estado, pelo menos é o que prevê o Climatempo

Já para este começo de semana, a meteorologia aponta muita chuva no Estado, incluindo a Grande Vitória , com grandes volumes acumulados e alto risco para transtornos, como alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de encostas. A precipitação também vem acompanhada por fortes rajadas de vento e descargas elétricas, que podem ocasionar queda de árvores.

A explicação do Climatempo para esse panorama é a atuação de um sistema de baixa pressão que se forma na costa do Sudeste do Brasil no início desta semana, e que pode evoluir a um ciclone subtropical, favorecendo a formação de nuvens carregadas e espalhar chuva forte e temporais no Estado capixaba.

Nesta segunda-feira (6), as pancadas devem se concentrar nos períodos da tarde e da noite, mas não são esperados grandes volumes. Já na terça-feira (7), a chuva ganha força e pode ocorrer a qualquer hora do dia, em todo o Estado.