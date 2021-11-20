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Sul do ES

Chuva forte provoca alagamentos e estragos em Mimoso do Sul

Segundo secretário municipal, foram registrados deslizamento de terra, destelhamento de casa e muita lama pela cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2021 às 11:27

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 11:27

Chuva forte provoca alagamentos e estragos em Mimoso do Sul

O município de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, registrou alagamentos e estragos pela cidade após duas horas de chuva muito forte, no fim da tarde desta sexta-feira (19).
De acordo com o secretário municipal de Limpeza Pública, José Olímpio, foram registrados deslizamento de terra, destelhamento de casas e muita lama pelas ruas. 
Durante a manhã deste sábado (20), equipes da prefeitura fizeram limpeza pelas ruas, retirando as árvores e contabilizando os prejuízos. Não há registro de desabrigados ou desalojados.
Com informações de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul

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