ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas e ventos fortes

O Espírito Santo recebeu um novo alerta laranja para risco de chuvas intensas neste sábado (20). O aviso vale para 34 cidades capixabas e vai até as 11 horas de domingo (21). De acordo com o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que chova entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de ventos intensos, de 60 a 100 km/h.
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