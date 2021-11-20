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ES recebe novo alerta laranja para risco de chuvas e ventos fortes

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia vale para 34 cidades capixabas; veja a lista
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 nov 2021 às 10:57

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 10:57

Chuva, chuvas no es, vitória, tempo fechado, guarda-chuva, tempo fechado
Chuva não dá trégua no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo recebeu um novo alerta laranja para risco de chuvas intensas neste sábado (20). O aviso vale para 34 cidades capixabas e vai até as 11 horas de domingo (21). De acordo com o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que chova entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. 

VEJA CIDADES

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Brejetuba
  9. Castelo
  10. Colatina
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Ecoporanga
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Irupi
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Iúna
  23. Laranja da Terra
  24. Mantenópolis
  25. Muniz Freire
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Santa Maria de Jetibá
  29. Santa Teresa
  30. São Domingos do Norte
  31. São Gabriel da Palha
  32. São Roque do Canaã
  33. Venda Nova do Imigrante
  34. Vila Pavão

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