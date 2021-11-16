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Previsão de fim de ano

ES deve ter chuvas acima da média no fim deste mês e em dezembro todo

Meteorologista do Climatempo não descarta transtornos eventuais, com risco de enxurradas e deslizamentos. Já para o começo de 2022, a tendência é que janeiro, fevereiro e março sejam de sol
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

16 nov 2021 às 16:25

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 16:25

Quem pensou que o cenário chuvoso estava se despedindo dos capixabas se enganou. Já foi divulgado que o próximo fim de semana poderá ser de mais chuva e a expectativa é a mesma para o restante do mês e para dezembro. Em entrevista nesta terça-feira (16 )à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora do CBN Vitória, a meteorologista do Climatempo Dóris Palma falou sobre a previsão do tempo para este fim de ano.
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Chuva não dará trégua no ES até o fim do ano de 2021 Crédito: Vitor Jubini
Segundo a meteorologista, o início desta semana poderá contar com a presença gradativa de mais sol, sem chuva significativa no Estado pelo menos até quinta-feira (18) e com as temperaturas aumentando. Entretanto, a chegada de uma frente fria na sexta-feira (19) vai favorecer a formação de nuvens carregadas, por isso, há previsão de chuva forte sobre todo o Espírito Santo, inclusive na Capital, com alerta para temporais e demais transtornos.
Dóris Palma também afirmou que a tendência de meses mais secos começa apenas no início de 2022. "Janeiro, fevereiro e março terão uma condição que, aos poucos, vai mudando. Mas, em dezembro, a temperatura da superfície do mar estará mais elevada, por isso, as frentes frias vão avançar sobre o Estado de forma mais lenta. O mês de dezembro, então, fechará com chuvas acima da média em todo o território capixaba. Será mais um mês bem chuvoso, com acumulados elevados, excesso de nebulosidade e temperaturas que não vão subir muito", explicou.
"A chuva do próximo fim de semana – sexta (19), sábado (20) e domingo (21) – será mais volumosa e generalizada, mas contínua, para repor os reservatórios. E em dezembro será bem semelhante, só que mais distribuída e frequente, ao longo de vários dias e em várias áreas. Podem ter intervalos de sol, mas não serão apenas aquelas pancadas de forma localizada. E não dá para descartar transtornos eventuais de chuvas acima da média. É cedo para comparar com 2013, mas a chuva será volumosa e vai manter o solo bem encharcado, com risco de enxurradas e deslizamentos, inclusive em Vitória"
Dóris Palma - Meteorologista do Climatempo

ANO DE 2022 VAI COMEÇAR COM SOL

O início de 2022 promete ser solar. Segundo Dóris Palma, os meses de janeiro, fevereiro e março tendem a ser meses mais secos, não apenas no Espírito Santo, mas em várias áreas do Sudeste brasileiro. "Aproveitem a chuva porque os próximos meses, no início do ano que vem, terão expectativa de chuva abaixo da média em todo o Estado. Não significa ausência de chuva, já que o verão é a estação em que chove mais no Sudeste. Mas os acumulados não serão suficientes para alcançar a média histórica", finalizou.

FRENTE FRIA NESTA SEXTA-FEIRA (19)

Como dito, o próximo fim de semana do Espírito Santo deve ser com mais chuva. Segundo o Climatempo, pelo menos até a próxima quinta-feira (18), o tempo firme vai predominar no Estado, e as temperaturas entram em rápida elevação à tarde. Entre sexta-feira e ao longo do fim de semana, uma frente fria vai causar chuva de moderada a forte intensidade, incluindo a capital Vitória.
Devido à chuva prevista e a já registrada em Vitória nos últimos dias, novembro tende a fechar com o quantitativo de chuva dentro do esperado, com tendência a ficar acima da média na capital capixaba.
O volume de chuva registrado neste mês - no período de 1 a 15 de novembro - em Vitória foi de 206,5 milímetros e a média histórica para novembro é de 219,9 milímetros, de acordo com o Climatempo.
No final do mês, a partir do dia 27, algumas áreas de instabilidade voltam a causar chuva sobre o Estado, mas os acumulados previstos por enquanto são baixos.

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