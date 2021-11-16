Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta

Instituto publica aviso de perigo potencial de chuvas para cidades do Norte do ES

No Estado, as cidades de Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Pinheiros devem redobrar as atenções para os fenômenos climáticos que podem ocorrer até o fim da manhã desta quarta-feira (17)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 nov 2021 às 13:18

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 13:18

Tempo
O aviso meteorológico engloba o extremo Norte capixaba e avança em regiões de Minas Gerais e Bahia Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, publicou um aviso para chuvas intensas com volume que pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). O alerta de perigo potencial é válido para o extremo Norte capixaba e se prolonga por uma pequena faixa de Minas Gerais e a Bahia.
No Estado, as cidades de Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Pinheiros devem redobrar as atenções para os fenômenos climáticos que podem ocorrer até o fim da manhã desta quarta-feira (17).
Em caso de rajadas, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O órgão recomenda ainda não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada em caso de raios.

Veja Também

Frente fria deve chegar ao ES na sexta e trazer mais chuva

Sol aparece tímido, mas enche praias na Grande Vitória; veja previsão

Serra é a cidade do ES onde mais choveu nas últimas 24h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida
Imagem de destaque
Entenda o que muda com lei sobre direito do trabalhador a folgas para exames
Imagem de destaque
Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados