Instituto publica aviso de perigo potencial de chuvas para cidades do Norte do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, publicou um aviso para chuvas intensas com volume que pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). O alerta de perigo potencial é válido para o extremo Norte capixaba e se prolonga por uma pequena faixa de Minas Gerais e a Bahia.
No Estado, as cidades de Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Pinheiros devem redobrar as atenções para os fenômenos climáticos que podem ocorrer até o fim da manhã desta quarta-feira (17).
Em caso de rajadas, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O órgão recomenda ainda não estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada em caso de raios.