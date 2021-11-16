Instituto publica aviso de perigo potencial de chuvas para cidades do Norte do ES

O aviso meteorológico engloba o extremo Norte capixaba e avança em regiões de Minas Gerais e Bahia Crédito: Reprodução/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, publicou um aviso para chuvas intensas com volume que pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). O alerta de perigo potencial é válido para o extremo Norte capixaba e se prolonga por uma pequena faixa de Minas Gerais e a Bahia.

No Estado, as cidades de Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Pinheiros devem redobrar as atenções para os fenômenos climáticos que podem ocorrer até o fim da manhã desta quarta-feira (17).